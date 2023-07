Możesz mieć limitkę PS5 bez zakupu drugiej konsoli. Oto wersja Spider-Man!

Premiera Marvel's Spider-Man 2 dopiero w październiku, ale już we wrześniu do sklepów trafi limitowana edycja konsoli z motywami serii!

Tworzenie limitowanych edycji konsol jeszcze nigdy nie było dla Sony łatwiejsze niż w tej generacji. Wszystko dzięki wymiennym panelom (te oficjalnie dostępne są w całej palecie kolorów — jakiś czas temu zachwalałem zresztą, że konsoli w czerni znacznie bardziej do twarzy). A jako że wielkimi krokami zbliża się jedna z największych premier w planie wydawniczym PlayStation, nie mogło zabraknąć specjalnej edycji urządzenia w jej barwach. Mowa, rzecz jasna, o Marvel’s Spider-Man 2!

Marvel’s Spider-Man 2 - specjalna edycja konsoli PlayStation 5 i kontrolera Dual Sense

Marvel’s Spider-Man 2 Limited Edition Bundle to specjalne wydanie PlayStation 5 przygotowywane z myślą o premierze najnowszej gry Insomniac. Ta zbliża się wielkimi krokami (dla tych którzy jeszcze nie zaznaczyli daty czerwonym kółkiem w kalendarzu przypominam: 20 października), powoli zaczyna więc rozkręcać się maszyna promocyjna. Czarno-czerwony design z ikonicznym logiem Człowieka-Pająka i kontroler utrzymany w dokładnie tej samej stylistyce. Jacinda Chew z Insomniac Games tak wypowiada się o designie limitowanej edycji konsoli:

"Projekt został zainspirowany symbiontem w grze, który przejmuje kontrolę nad konsolą i kontrolerem, ale nadal można zobaczyć część czerwieni. Reprezentuje to różne sposoby, w jakie gracze będą doświadczać przejęcia kontroli przez symbionta w Marvel's Spider-Man 2. To ciągłe dążenie do dominacji, niezależnie od tego, czy jest to wewnętrzne, czy zewnętrzne, a wynik nie jest pewny".

Masz już PlayStation 5? Dzięki wymiennym panelom nie potrzebujesz kolejnej!

Podstawowa wersja limitowanej edycji konsoli z motywem Marvel's Spider-Man 2 zawierać będzie: konsolę PlayStation 5, limitowany kontroler DualSense oraz cyfrową wersję Marvel's Spider-Man 2 (edycję standardową).

Na tym jednak opcje związane z grą się nie kończą, bowiem korzystając z "modułowej" konstrukcji PlayStation 5, panele z motywami gry można będzie też dokupić osobno (zarówno w wersji dla wariantu konsoli z napędem, jak i bez). Osobno też sprzedawany będzie limitowany kontroler DualSense!

Pre-ordery w wielu krajach mają wystartować już w przyszłym tygodniu — 28 lipca. Sprzęt i akcesoria mają trafić do sklepów już 1. września. Kody na cyfrową wersję gry zrealizować zaś można będzie dopiero po jej premierze, czyli po 20 października. Mimo tego wszyscy korzystający z opcji, będą mogli cieszyć się dostępem do pre-orderowych bonusów (wcześniejszym dostępem do strojów z dodatkowymi wariantami kolorystycznymi, trzema dodatkowymi punktami umiejętności oraz szybszym dostępem do jednego z gadżetów wspomagających w walce.

Limitowane edycje... już nie tak limitowane? To dobra wiadomość!

Dotychczas na zakup limitowanej edycji konsoli najczęściej decydowali się najwięksi fani danego tytułu. Część decydowała się nawet odsprzedać swój stary model, by dumnie postawić sprzęt z nieco innym wzorem. Dzięki wymiennym panelom i sprzedawanym osobno kontrolerom — straci to nieco uroku, ale bez wątpienia wszyscy kolekcjonerzy odetchną z ulgą. Podobnie zresztą jak ich portfele.