Gra o tron to prawdziwy fenomen — został tylko rynek gier wideo

Książki i seriale z uniwersum stworzonym przez George’a R. R. Martina to prawdziwe fenomeny na skalę globalną — chociaż w przypadku literatury Martin chyba bardziej słynie z tego, że nie może dokończyć swojej sagi i doprowadza tym fanów do rozpaczy, niż z tego, że stworzył jedno z najlepszych dzieł ostatnich lat, które doczekało się również naprawdę niezłej ekranizacji. Seriale pod skrzydłami HBO radziły sobie lepiej lub gorzej, jednak prawda jest taka, że było i jest to coś naprawdę ogromnego.

Fabien Frankel jako Ser Criston Cole, Źródło: HBO

W przypadku gier wideo, do tej pory doczekaliśmy się głównie Game of Thrones Game Series od Telltale Games, twórców takich serii jak The Wolf Among Us, The Walking Dead, Batman czy Tales of the Borderlands, która była prowadzona w dokładnie ten sam sposób, co inne tytuły — obserwujemy więc wszystkie wydarzenia i podejmujemy kluczowe dla przebiegu historii decyzje oraz wybieramy najlepsze (naszym zdaniem) opcje dialogowe, jednak sama rozgrywka ogranicza się do minimum. Nie ma jednak wątpliwości, że jest tu potencjał na coś więcej.

Gra o tron jako MMORPG?

Studia Bigpoint i Artplant, które mają na swoim koncie między innymi Battlestar Galactica Online, pracowały nad grą MMORPG o nazwie Game of Thrones: Seven Kingdoms. Produkcja została zapowiedziana w 2012 roku i miała być przeglądarkowym projektem, który skupiałby się na pojedynkach między graczami. Seven Kingdoms miał pojawić się również system tworzenia i przypisywania się do gildii, a w konsekwencji sprzymierzać się z wielkimi domami Starków, Baratheonów lub Lannisterów. Nigdy o tej grze nie słyszeliście? Cóż, to jak większość — finalnie niestety bowiem gra nigdy nie ujrzała światła dziennego. To jednak nie koniec marzeń.

Jak donosi portal Redanian Intelligence — który wcześniej zajmował się informacjami dotyczącymi serialu Wiedźmin na Netfliksie, a z czasem rozszerzył swój content również o świat Gry o tron i Władcy Pierścieni — Nexon, studio z Korei Południowej, które ma na swoim koncie takie produkcje jak The Finals, KartRider: Drift, MapleStory, Mabinogi, Vindictus, Blue Archive czy Dynasty Warriors M, pracuje nad grę MMO z uniwersum Gry o tron.

Własna postać, ważna historia

Według raportu akcja tej produkcji MMO rozgrywa się między czwartym i piątym sezonem serialu HBO, w którym (UWAGA! Spoiler) Roose Bolton jest już Namiestnikiem Północy, a Jon Snow z Samem Tarlym dalej są na murze. W grze z pewnością pojawi się Północ, ale niewykluczone, że w grze pojawią się również inne królestwa. W grze sami stworzymy swoją postać, lecz na naszej drodze pojawią się wszyscy dobrze znani bohaterowie (raczej jednak na serialowe głosy nie ma co liczyć). W grze ma ważna być historia, co nie jest aż tak wielkim zaskoczeniem, mając na uwadze to jak prowadzone są takie gry jak Final Fantasy XIV czy The Elder Scrolls Online.

Oczywiście nie jest to nic pewnego — tym bardziej, że Nexon raczej tworzy własne IP, a nie wykorzystuje inne, wielkie marki. Z drugiej jednak strony, jak podjeżdża do Ciebie pociąg taki jak Gra o tron, to raczej trudno do niego nie wsiąść. Czy to najlepsze wyjście dla tego IP? Pewnie by można było trafić lepiej, ale z pewnością jest to jakiś start. A kto wie, może ktoś kiedyś zrobi z tego RPG w stylu Wiedźmina czy Dragon's Dogma.

Źródło: Redanian Intelligence