Lidia Sobieska wraca do Tekkena. Bandai Namco oficjalnie zapowiedziało powrót polskiej bohaterki do gry.

Lidia Sobieska to pierwsza polska postać w Tekkenie

Jak informowaliśmy w 2021 roku, Lidia Sobieska to pierwsza polska postać w Tekkenie. Wprowadzono ją w „siódemce” — i wtedy dowiedzieliśmy się, że jeśli polska premier chce, żeby w kraju nie pojawiły się siły Tekken Force, musi stanąć do Turnieju Żelaznej Pięści i wykorzystać tam swoją znajomość karate. Wtedy Lidia wyróżniała się swoim patriotyzmem — Lidia Sobieska w Tekkenie 7 miała rozpiętą górną część karategi by pokazać czerwony rashguard z dużym napisem „Polska”, obok symbol kojarzący się z orłem. Rękawice miały natomiast skrzydła przypominające te husarskie. Dodatkowo Lidia „wszystko to robi dla swojego kraju”, „musi wygrać w imię wszystkich Polaków” i sugeruje innym, by „walczyli z honorem”.

Źródło: Bandai Namco

Lidia Sobieska pojawi się w Tekkenie 8!

W Tekkenie 8 przy premierze nie znalazła się w ekipie postaci, ale dziś Bandai Namco ogłosiło, że — podobnie jak Eddy — trafi do gry nieco później. Na najnowszym zwiastunie mogliśmy zobaczyć Lidię Sobieską na polu walki, chociaż w nieco nowej wersji. Ma strój do karate z napisem „Polska”, a cały strój jest w kolorach biało-czerwonych; poza rękawicami, które są czerwono-czarne. Lidia pojawi się w grze już tego lata. Dodatek z premier Polski ukaże się we wczesnym dostępie w ramach „Character Year 1 Pass”.

Do tego mogliśmy się dowiedzieć, że zespół deweloperów kontynuuje prace nad zmianami w pojedynkach, w celu poprawienia balansu gry oraz ogólnych wrażeń z rozgrywki. Pierwsze zmiany zostaną udostępnione jeszcze tej wiosny. W okresie letnim pojawi się darmowa aktualizacja dodająca do gry nową arenę zatytułowaną „Seaside Resort” oraz tryb fotograficzny. Jesienią wszyscy użytkownicy gry otrzymają dostęp do nowej opowieści, której głównym bohaterem będzie wspomniany już Eddy Gordo. Dodatkowe tryby, takie jak „Ghost vs. Ghost” lub „Online Practice” ukażą się w późniejszym terminie.

Tekken powrócił po niemal 7 latach. Czy wielki turniej z Kraju Kwitnącej Wiśni zrobił to w stylu? Sprawdziliśmy to w recenzji Tekkena 8 na początku tego roku, a tekst możecie znaleźć tutaj: Tekken 8 – recenzja. Prawdziwa moc japońskiej pięści.

Źródło: Bandai Namco