NVIDIA GeForce RTX 4090/4080 już oficjalnie, ogromny skok wydajności

Dosłownie kilkanaście minut temu, NVIDIA oficjalnie zapowiedziała nową generację kart graficznych z rodziny GeForce RTX. Nowa architektura - Ada Lovelace to zapowiedź ogromnego skoku wydajności, nie tylko w grach. W pierwszej kolejności na rynek trafi topowy model - GeForce RTX 4090.

NVIDIA GeForce RTX 4090 w sklepach od 12 października

Plotki na temat nowej generacji kart graficznych od NVIDIA pojawiały się w sieci od kilku miesięcy. Dzisiaj kończymy z domysłami, podczas prezentacji otwierające konferencję GTC, szef NVIDIA - Jensen Huang oficjalnie zapowiedział nową generację kart graficznych, które już niedługo trafią do sprzedaży. Topowy układ korzystający z architektury Ada Lovelace zbudowany jest z ponad 76 miliardów tranzystorów, a jego produkcją zajmą się zakłady TSMC. NVIDIA zdecydowała się na bardzo zaawansowany proces litografii w wymiarze 4 nm. Dla porównania topowy układ poprzedniej generacji - GeForce RTX 3090 zbudowany był z 28 miliardów tranzystorów.

W pierwszej kolejności do sklepów trafi GeForce RTX 4090, który będzie dostępny już od 12 października. Karta wyposażona zostanie w 24 GB pamięci GDDR6X i ma być od 2 do nawet 4 razy wydajniejsza niż GeForce RTX 3090 Ti. Sugerowana cena detaliczna to 1599 USD. Sporo, ale i tak wyraźnie taniej niż premierowa cena GeForce RTX 3090 Ti, która przekraczała 2000 USD.

W późniejszym czasie (w listopadzie) na rynek trafią karty graficzne GeForce RTX 4080 w dwóch wersjach. Model wyposażony w 16 GB pamięci GDDR6X będzie kosztował 1199 USD, a ten oferujący "tylko" 12 GB pamięci GDDR6X ma być sprzedawany za 899 USD. Obie karty zaoferują wyraźnie wyższą wydajność niż ich odpowiednik z poprzedniej generacji, a to za sprawą większej mocy obliczeniowej oraz nowych technologii zastosowanych w architekturze Ada Lovelace.

Materiał w trakcie aktualizacji...