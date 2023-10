Gdzie i za ile można jeszcze kupić NOWEGO iPhone 12 mini

W marcu czy w kwietniu przyszłego roku miną już 3 lata odkąd korzystam z iPhone 12 mini 64 GB. Tym samym to będzie mój rekord, wcześniej zwykle maksymalnie po dwóch latach zmieniałem smartfona, w przypadku tego modelu nawet jeszcze nie pomyślałem o takiej ewentualności.

Działa do dziś jak po wyjęciu z pudełka (oczywiście z pominięciem baterii, ale to można wymienić, co też pewnie zrobię). Nie zawiesza się, działa szybko, radzi sobie bez żadnych zacinek z wymagającymi gierkami, a więc i z innymi zadaniami rzecz jasna również. Wspiera 5G, ładowanie bezprzewodowe, wyposażony jest w świetny i wytrzymały ekran, no i jest zaktualizowany do iOS 17 - myślę więc, że jeśli ktoś chce spróbować czy przesiąść się z Androida na iOS teraz, bez wydawania 4 czy 5 tysięcy za nowsze modele, będzie z niego zadowolony przez najbliższe co najmniej 2 lata.

Cena iPhone 12 mini w 2023 roku

iPhone 12 mini ze sklepu Apple wycofany został już w zeszłym roku, w tym roku nie ma już nawet 13 mini. iPhone 12 mini 64 GB nie kupicie już też w popularnych elektromarketach czy u operatorów.



Jedynie w EURO RTV AGD można jeszcze trafić na niego w stacjonarnych sklepach,– w cenie 2 899,00 zł.

Gdzie kupić iPhone 12 mini w 2023 roku?

Pozostają więc platformy sprzedażowe, spośród których sprawdziłem Allegro.pl, Amazon.pl, Erli.pl i Wszystko.pl. Na Amazonie nie ma już nowych iPhone 12 mini, z kolei na trzech pozostałych platformach, sprawę znalezienia nowych smartfonów ułatwiło wyszczególnienie ich spośród powystawowych - na Erli.pl i Wszystko.pl po prawej oraz na Allegro po lewej, które to ma jeszcze bardziej rozbudowane te filtry.



Pamiętam jeszcze do niedawna było to zmorą,- przynajmniej na Allegro, nawet jak się zaznaczyło nowe, to dopiero w szczegółach przedmiotów odnajdywałem, że powystawowy czy odnowiony.

iPhone 12 mini na Allegro

Najtańszy, nowy iPhone 12 mini 64 GB w kolorze czarnym do kupienia na Allegro, kosztuje 2 699,00 zł, a więc taniej niż ostatnia cena sklepowa.



Jeszcze taniej kupicie na Allegro, nowego zielonego iPhone 12 mini 64 GB, bo kosztuje 2 349,00 zł.

Mała uwaga dla szukających innych kolorów czy pojemności, raczej lepiej to robić z poziomu głównej strony i wyszukiwarki z zaznaczonymi filtrami na Allegro, bo przy wykorzystaniu dostępnych wariantów na stronie danego produktu, potrafią wskoczyć też używane czy odnowione. Tak więc Allegro nie uwzględnia już tutaj zdefiniowanego wcześniej filtra - tylko nowe.

Znalazłem też na Allegro tańsze iPhone 12 mini, ale nie wzbudzały te oferty zaufania, mimo oznaczenia nowe, - z uwagi na niską cenę i podmienioną tapetę w smartfonie na zdjęciach produktu. Link do nowych iPhone 12 mini na Allegro.

iPhone 12 mini na Wszystko.pl

Na Wszystko.pl wśród nowych smartfonów iPhone 12 mini, są tylko dwie pozycje z jednego ze sklepów,- w jakiejś astronomicznej cenie.



Podobnie dwie pozycje są dla modeli powystawowych w cenie 1 899,00 zł za 128 GB i 1 649,00 zł za 64 GB.

iPhone 12 mini na Erli.pl

Z uwagi na sklep z Wszystko.pl z ceną powyżej 4 tys. zł za ten model, w przypadku Erli.pl, podam Wam linka do listy ofert nowych iPhone 12 mini z nałożonym filtrem do 2,5 tys. zł.



Najtańszy iPhone 12 mini na Erli.pl kosztuje 2 275,00 zł,- w kolorze fioletowym, a zielony 2 298,00 zł, czyli taniej niż na Allegro. Do tego na Erli obecnie można jeszcze obniżyć ten koszt, kupując wybrane produkty z poziomu aplikacji mobilnej.