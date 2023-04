Wiemy kiedy Netflix zablokuje współdzielenie kont!

Konto Netflix można współdzielić z osobami mieszkającymi w jednym gospodarstwie domowym (z osobami, które mieszkają w tej samej lokalizacji, co właściciel konta). Aby korzystać z serwisu Netflix, osoby spoza Twojego gospodarstwa domowego muszą założyć własne konto.

To, że Netflix chce rozwiązać problem współdzielenia kont między osobami, które ze sobą nie mieszkają, nie jest żadną nowością. Od dawna pojawiają się sygnały, że proceder ten będzie raz na zawsze ukrócony - firma na traci na tym ogromne pieniądze. Najpierw pojawił się pomysł z weryfikacją użytkownika, który musiał podać kod przesyłany na urządzenie mobilne lub adres e-mail właściciela kont, później pojawiły się mocniejsze sposoby - z blokowaniem dostępu do VOD w nieznanych lokalizacjach. Skończyło się na tym, że Netflix pozwoli współdzielić konta, ale wyłącznie dwóm dodatkowym osobom spoza domu i za dodatkową opłatą.

Źródło: Depositphotos

Rozwiązanie to jest już testowane w kilku krajach, a jeszcze w tym kwartale zostanie rozszerzone na Stany Zjednoczone i inne rynki, na których jest dostępna platforma. Przedstawiciele platformy, w kwartalnym podsumowaniu wyników finansowych, podają, że są zadowoleni z wyników, w krajach, w których obowiązują nowe plany, ale zdecydowano się na przesunięcie w czasie wprowadzenia ich na szeroką skalę - miało to pomóc w pozyskaniu dodatkowej wiedzy na temat tego, a w jaki sposób Netflix wykorzystywane jest poza domem.

Koniec współdzielenia kont Netflix. Zmiany jeszcze w tym kwartale

Bardziej rygorystyczne działania związane z ograniczeniem współdzielenia kont rozpoczęły się kilka miesięcy temu, a testy dodatkowych kont, w ramach "płatnego współdzielenia" prowadzone są m.in. w Kanadzie, Nowej Zelandii, Hiszpanii i Portugalii. W ramach tych planów użytkownicy Netfliksa mają możliwość dodania dwóch osób spoza swojego domu oferując im możliwość oglądania w ramach jednej subskrypcji. Ceny takiej usługi różnią się w zależności od regionu - w Kanadzie trzeba zapłacić 7,99 dolarów kanadyjskich od osoby, w Portugalii to 3,99 euro (ok. 18,50 zł) od osoby, w Hiszpanii trzeba zapłacić 5,99 euro (ok. 28 zł).

Netflix podaje, że ceny mogą się różnić ze względu na dynamikę konkretnego rynku i na ten moment nie zdradza, ile przyjdzie zapłacić za tę usługę w dodatkowych krajach - można jednak podejrzewać, że w Polsce nie będzie to mało - podejrzewam, że będzie to ok. 20 zł od osoby. Jak będzie w rzeczywistości? Przekonamy się już niedługo. Jeśli zapowiedzi szefostwa platformy się sprawdzą, zmiany we współdzieleniu kont zaczną obowiązywać na szeroką skalę już w najbliższych kilku miesiącach.

Stock Image from Depositphotos