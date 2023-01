Wg. szacunków firmy około 100 milionów użytkowników na całym świecie korzysta z konta, do którego hasło „pożyczyli” od rodziny lub znajomych.

Na stronie platformy pojawiła się dość lakoniczna informacja. Brzmi następująco:

Konto Netflix mogą współdzielić osoby mieszkające w jednym gospodarstwie domowym. Jest ono określane gospodarstwem domowym Netflix i jest powiązane z urządzeniami właściciela konta głównego oraz urządzeniami używanymi przez inne osoby zamieszkujące gospodarstwo domowe Netflix.

Co to oznacza? Dla platformy kluczowy jest fakt wspólnego mieszkania. Platforma będzie to weryfikować przy użyciu adresów IP, identyfikatorów urządzeń i aktywności na koncie.

Osoby które nie mieszkają z nami, np. studiujące dzieci, będą musiały założyć własne konto.

Źródło: Depositphotos

Platforma informuje, że jeśli nastąpi logowanie na konto z urządzenia spoza gospodarstwa domowego głównego użytkownika lub takie urządzenie będzie używane w sposób ciągły, może prosić o weryfikację.

Netflix wyśle wtedy link na e-mail lub numer telefonu powiązany z kontem głównego właściciela. Za jego pośrednictwem wejdziemy na stronę z 4-cyfrowym kodem weryfikacyjnym. Należy go wprowadzić w ciągu kwadransa na urządzeniu na którym pojawiła się prośba. Jeśli nie zdążymy, można przesłać kolejną prośbę o kod z tego samego urządzenia. Po udanej weryfikacji będzie można korzystać z serwisu Netflix.

Platforma zapewnia również, że nie będzie problemu z korzystaniem z konta podczas podróży bądź w przypadku gdy mieszkamy w kilku różnych miejscach.

Jeśli jesteś właścicielem konta głównego (lub z nim mieszkasz), weryfikacja urządzenia używanego do korzystania z serwisu Netflix nie powinna być konieczna.

Netflix zapowiadał ostrzejszą walkę ze współdzieleniem kont od kilku miesięcy. Do tej pory jednak nie precyzował, na czym miałaby ona polegać. W niektórych krajach serwis wprowadził testowo niewielkie opłaty dla osób które udostępniają konto np. członkom rodziny którzy z nimi nie mieszkają. Takie samo rozwiązanie ma być wprowadzone również w Stanach Zjednoczonych.

źródło