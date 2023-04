Nowe Power Rangers i inne najważniejsze premiery tygodnia

Najważniejsze premiery tygodnia - nowe filmy i seriale

Power Rangers: Once & Always

Szykuje nam się wielki powrót, ponieważ do ról Power Rangers wraca lwia część obsady kultowego serialu z lat 90. Będziemy mieli więc szansę ujrzeć tych samych aktorów, ale około 30 lat później, gdy przywdziewają stroje wojowników mocy, by ponownie przeciwstawić się złu. Film nie będzie zbyt długi, bo potrwa jedynie 55 minut, ale będzie to na pewni solidna dawka nostalgii dla każdego, kto pamięta tamte czasy.

Premiera na Netflix już 19 kwietnia.

Dyplomatka

Keri Russell wraca na mały ekran w roli głównej w serialu "Dyplomatka". To historia karierowiczki starającej się pogodzić prestiżową rolę ambasadora USA w Wielkiej Brytanii i z rolą żony z gwiazdą polityki. Małżeństwo przechodzi burzliwy okres, a na dodatek dyplomatka musi mierzyć się z międzynarodowym kryzysem. Polityczny thriller ma w obsadzie także Rufusa Sewella, Davida Gyasi oraz Ato Essandoh. Twórczynią serialu jest Debora Cahn.

Premiera na Netflix 20 kwietnia.

Barry 4. sezon

W momencie premiery serialu na HBO chyba mało kto sądził, że ta produkcja tak długo będzie w stanie utrzymać uwagę widzów i odpowiedni poziom. Tymczasem opowieść o byłym agencie sił specjalnych, który dorabia jako płatny zabójca próbujący zrezygnować z tego fachu i pozostać aktorem stał się niemałym hitem. Zamykający serial sezon startuje już w tym tygodniu i odcinki będą pojawiały się co tydzień.

Premiera na HBO Max 17 kwietnia.

Jak poznałam twojego ojca 2. sezon

Spin-off jednego z najpopularniejszych sitcomów "Jak poznałem twoją matkę" wraca z 2. sezonem. W Stanach emitowany był od 24 stycznia i liczy 20 odcinków. W tym tygodniu zobaczymy go na Disney+ i na platformę zostanie dodanych 11 epizodów. W serialu kontynuujemy opowieść Sophie o tym, jak poznała ojca, jak próbowała zrozumieć kim jest i czego chce od życia w czasach aplikacji randkowych i ogromnych możliwości.

Premiera na Disney+ 19 kwietnia.

Nierozłączne

Amazon przygotował nam 6-odcinkową nową wersję filmu z 1988 roku wyreżyserowanego przez Davida Cronenberga. W rolach głównych obejrzymy Rachel Weisz, której przyszło zagra dwie postacie: Elliot i Beverly - bliźniaczki ginekolożki z wątpliwą etyką lekarską (w filmie sprzed 35 lat rolę tę grał Jeremy Irons). Obydwie zrobią wszystko, by okazać każdą możliwą pomoc innym kobietom, nawet jeśli będzie to oznaczało przekraczanie granic i porzucanie dotychczasowych praktyk.

Premiera na Amazon Prime Video 21 kwietnia.

Martwe zło: Przebudzenie

Nowy horror Lee Cronina, który napisał i wyreżyserował tę produkcję, zabiera widzów z lasu do miasta. Film opowiada o dwóch siostrach, które od dawna nie kontaktowały się ze sobą. Ich spotkanie przerywa pojawienie się demonów potrafiących przejmować kontrolę nad ciałem. Teraz będą musiały wspólnie zmierzyć się z największymi koszmarami i walczyć o przetrwanie.

Film w kinach od 21 kwietnia.

Bo się boi

Nowy film z Joaquinem Phoenixem skupia się na granym przez niego bohaterze, który nie jest w stanie zmierzyć się z dzisiejszym światem. Przytłacza go życie, codzienność, relacje, niebezpieczeństwa. Zostanie jednak zmuszony stanąć twarzą w twarz ze wszystkimi lękami, a to może być życiowa szansa na zmiany. Scenariusz napisał Ari Aster, który był też reżyserem filmu. W obsadzie znaleźli się też Nathan Lane, Stephen McKinley, Patti LuPone, Amy Ryan oraz Parker Posey.

Premiera w kinach 21 kwietnia.

Batman: The Animated Series 3. sezon

HBO Max nadrabia zaległości i w tym tygodniu na platformie pojawią się 24 odcinki 3. sezonu najlepszej animacji o Batmanie. Serial dostępny jest tylko z polskimi napisami, mimo że lata temu powstawał lokalny dubbing lub nagrywana była także ścieżka lektora, co pomagało młodszym widzom podczas seansu. Być może zostanie to uzupełnione w niedalekiej przyszłości, ale dobrą wiadomością jest to, że pewna regularność w pojawianiu się nowych odcinków zostaje podtrzymana.

3. sezon "Batman: TAS" trafi na HBO Max 19 kwietnia.