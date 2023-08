Koniec taniego Xbox Game Pass. Microsoft miesza w ofercie

Od początku lipca obowiązuje nowy cennik za usługi Xbox Game Pass. Xbox Game Pass Ultimate, który zawiera w sobie Xbox Live Gold, EA Play, gry Xbox Game Studios dostępne już w dniu premiery oraz dodatkowe korzyści kosztuje obecnie 62,99 zł. To o 8 zł więcej niż dotychczas. Plan Xbox Game Pass Konsola podrożał z 40 zł do 42,99 zł. Co ciekawe, abonenci Xbox Game Pass PC na ten moment mogą spać spokojnie - ich abonament nie drożeje i nadal będzie kosztować 39,99 zł miesięcznie. Jest drogo - tym bardziej, że Microsoft w ostatnim czasie zrezygnował z próbnego, miesięcznego dostępu do usługi za kilka złotych tłumacząc to zmianami w ofercie i rozważaniami na temat nowych promocji.

Dzień po wprowadzeniu nowego cennika, dość niespodziewanie, Microsoft przywrócił popularną promocję. Miesiąc Xbox Game Pass Ultimate za 4 zł dla nowych i niektórych powracających klientów zawsze cieszył się sporą popularnością. Oferta obowiązywała dla abonamentów Xbox Game Pass Ultimate oraz Xbox Game Pass Konsola. I tu mamy słowo klucz - obowiązywała.

Był miesiąc, jest 14 dni. Microsoft zmienia cennik Xbox Game Pass

Zaglądając teraz na strony Xbox Game Pass widzimy kolejne zmiany w cenniku. Microsoft zdecydował, że miesiąc abonamentów Xbox Game Pass Ultimate i Xbox Game Pass PC za 4 zł to za dużo i skrócił ten czas do "zaledwie" 14 dni. Po upływie promocyjnego okresu, abonamenty kosztować będą według nowego cennika, odpowiednio 62,99 zł i 39,99 zł. A to jeszcze nie koniec zmian w abonamentach. Już w przyszłym miesiącu zniknie Xbox Live Gold. Zostanie zastąpiony podstawowym planem Xbox Game Pass Core. Oferować będzie tryb wielu graczy na konsoli, dostęp do wyselekcjonowanej biblioteki ponad 25 gier oraz zniżek w Microsoft Store

Jeśli więc myśleliście, że wykupicie miesiąc Game Passa za 4 zł żeby pograć w Starfield, to Microsoft zrobił wam właśnie psikusa. Co prawda 14 dni powinno wystarczyć na przejście głównego wątku fabularnego, który według zapewnień Todda Howarda z Bethesdy, zajmie ok. 30-40 godzin, ale to dopiero początek przygodny. Główna fabuła to nie wszystko, co nowa produkcja twórców Fallout i The Elder Scrolls ma do zaoferowania. Starfield ma zapewnić rozrywkę na dziesiątki, jeśli nie setki godzin. Premiera już 6 września 2023 r.