Ta gra zaraz zniknie z Game Passa. Nie chcecie jej pominąć!

Death Stranding to kolejne szalone dzieło Hideo Kojimy

Hideo Kojima to niezwykle barwna postać w świecie gamingu, która wzbudza skrajne emocje wśród graczy. Nie można jednak odmówić geniuszu Japończykowi, który stworzył między innymi legendarną serię Metal Gear Solid, lecz przyłożył się również do takich produkcji jak Castlevania, legendarne demo P.T., oraz niedawno zapoczątkowane, szalone i enigmatyczne IP, czyli Death Stranding.

Akcja gry toczy się w postapokaliptycznym świecie, gdzie wydarzyło się tajemnicze wydarzenie, które spowodowało połączenie rzeczywistości ludzkiej i zaświatów. Wcielamy się w postać Sama Portera Bridgesa (Normana Reedusa), który jest kurierem przyszłości, niosącym łączność między rozproszonymi osadami i ocalającym społeczeństwo przed całkowitym upadkiem. Główny element rozgrywki to eksploracja otwartego świata, gdzie musimy pokonywać trudne tereny, przekraczać przeszkody oraz dostarczać cenne ładunki. Ważnym aspektem jest także utrzymywanie balansu i unikanie niebezpieczeństw, takich jak duchy z zaświatów. Gra stawia duży nacisk na aspekt społeczny, zachęcając graczy do dzielenia się zasobami i współpracy.

Death Stranding, przez wielu złośliwie nazywane symulatorem kuriera, to gra o zaskakująco głębokiej filozofii, złożonej fabule i niezwykłym świecie. Twórczość Hideo Kojimy charakteryzuje się bardzo filmowym stylem narracyjnym, który w tej grze doczekał się nowych wymiarów — i pod tym względem jest to absolutny top. Tej grze zwyczajnie należy dać szansę — nawet jeśli poprzednie dzieła japońskiego dewelopera nie przypadły Wam do gustu.

Death Stranding wkrótce zniknie z Game Passa

Jeszcze niedawno pojawienie się Death Stranding w katalogu Xbox Game Pass było wielkim wydarzeniem (głównie ze względu na to, że mnóstwo osób upatrywało tę grę jako produkcję na wyłączność Sony), lecz teraz ta piękna era dobiega końca — jak niedawno informował Piotr Kurek, już 15 sierpnia Death Stranding zniknie z Game Passa. Macie więc jeszcze ponad tydzień, żeby nadrobić zaległości; a ja bardzo Was do tego zachęcam.