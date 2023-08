Kontroler Xbox niczym klawiatura. Microsoft udostępnia nową funkcję graczom

Korzystacie z kontrolerów Xbox Elite Series 2 lub Xbox Adaptive Controller, gracie na konsolach Xbox lub PC i jesteście członkami programu Xbox Insider? Już teraz w aplikacji Xbox Accessories na komputerze z Windowsem lub konsoli Xbox Series czeka na was nowa funkcja - mapowanie klawiatury. Pozwala na przypisanie przyciskom na padzie konkretnych klawiszy klawiatury i korzystanie z dodatkowych skrótów. Microsoft informuje, że na ponad 100 gier na Xbox oferuje sterowanie klawiaturą, więc gracze otrzymują dodatkowe możliwości nawet jeśli posługują się wyłącznie padem. Przykładowo: Sea of Thieves wspiera klawiaturę np. do szybkiego wyboru narzędzia/broni, podczas gdy większość innych czynności wykonywana jest za pomocą kontrolera. Teraz te skróty będzie też można przenieść na kontroler.

Mapowanie klawiatury na kontrolerze Xbox. Jak działa?

Pierwsze, co trzeba zrobić to otworzyć aplikację Akcesoria Xbox na konsoli Xbox lub komputerze, do którego podłączony i włączony jest kontroler Xbox Elite Series 2 lub Xbox Adaptive Controller. Ważna informacja - na komputerze PC należy upewnić się, że kontroler jest podłączony przez USB lub używasz adaptera bezprzewodowego Xbox. Następnym krokiem jest wybranie opcji Konfiguruj. W nowym oknie pojawi się możliwość tworzenia lub edytowania profilów, które można w szybki sposób zmieniać i przełączać się między nimi.

Na schemacie kontrolera wystarczy wskazać konkretny przycisk, który ma być odpowiedzialny za wprowadzenie komendy z klawiatury. Na komputerze PC należy nacisnąć klawisz na klawiaturze. W przypadku konsoli Xbox naciskamy klawisz na klawiaturze, jeśli jest ona podłączona do konsoli Xbox, lub wybieramy konkretny klawisz na wyświetlonej klawiatury ekranowej. Dodatkowo, funkcja pozwala na wykorzystywanie modyfikatorów, takich jak Shift, Ctrl, Alt, Win co pozwala na korzystanie z dodatkowych kombinacji i skrótów klawiszowych. Po zapisaniu i przypisaniu profilu do jednego z trzech slotów w kontrolerze można korzystać z niego w kompatybilnych grach na konsolach Xbox i komputerach PC.

Kontroler Xbox niczym klawiatura. Microsoft udostępnia nową funkcję graczom

Microsoft zwraca jednak uwagę na kilka ważnych kwestii związanych z mapowaniem przycisków kontrolera Xbox :

Dany przycisk kontrolera można zmapować tylko do jednego klawisza wraz z dowolną kombinacją klawiszy modyfikujących (Win, Shift, Ctrl, Alt). Na przykład, można przypisać kombinację klawiszy Ctrl+Alt+W, ale nie Ctrl+Alt+W+E

Obsługa klawiatury jest zależna od gry, a to oznacza niektóre gry oferują pełne wsparcie, częściowe wsparcie lub brak wsparcia

Używanie lub mapowanie klawiszy klawiatury na kontrolerze przez połączenie Bluetooth na PC nie jest obsługiwane

Na ten moment nowa funkcja jest dostępna dla członków programu Xbox Insider. Daje on możliwość testowania i przesyłania opinii dotyczących najnowszych aktualizacji systemu konsoli Xbox oraz funkcji i gier, które nadal są tworzone na konsole Xbox i urządzenia z systemem Windows 10/11. Aby rozpocząć uczestnictwo w programie Xbox Insider, wystarczy pobrać aplikację Xbox Insider Hub na konsolę Xbox lub urządzenie z systemem Windows. Wkrótce możliwość mapowania klawiszy klawiatury na kontrolerach Xbox Elite Wireless Controller Series 2 oraz Xbox Adaptive Controller trafi do wszystkich użytkowników. Nie ma jednak żadnych informacji, czy w przyszłości funkcja pojawi się na podstawowym kontrolerze.