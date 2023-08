Baldur's Gate 3 zaskoczył swoją popularnością nawet twórców

Od premiery Baldur's Gate 3 minęło zaledwie 5 dni, ale już teraz możemy powiedzieć, że jest to jedna z najważniejszych premier tego roku. Dosadnie pokazują to statystyki, które zaskoczyły samego szefa Larian Studios.

Baldur's Gate 3 bije rekord za rekordem

Gry RPG w rzucie izometrycznym cieszyły się swego czasu ogromną popularnością. Takie tytuły jak właśnie Baldur's Gate, IceWind Dale czy Planescape Torment kojarzą chyba wszyscy. Przez ostatnie lata ten gatunek traktowany był jednak nieco po macoszemu, pokutowała opinia, że tego typu gry są dla graczy zwyczajnie za trudne. Baldur's Gate 3 udowodnił jednak, że miłośników dobrego RPG nie brakuje, czym zaskoczony jest nawet szef studia Larian - Swen Vincke. Dzień po premierze opublikował tweeta, w którym przyznaje, że oczekiwał maksymalnie 100 000 jednoczesnych graczy na Steam. Tymczasem już pierwszego dnia liczba ta przekroczyła 500 000.

Na tym jednak licznik się nie zatrzymał, w niedzielę w szczytowym momencie w Baldur's Gate 3 grało ponad 800 tys. graczy jednocześnie i to tylko na platformie Steam. Dla porównania w Wiedźmina 3: Dziki Gon, nigdy nie grało jednocześnie więcej jak nieco ponad 100 tys. osób. Z wynikiem 813 tys. Baldur's Gate 3 plasuje się obecnie w rankingu wszechczasów na 9. miejscu, przygrywając tylko z takimi hitami jak Hogwart's Legacy, Cyberpunk 2077 czy Elder Ring. Nie jest jednak wykluczone, że miejsce to zostanie jeszcze poprawione, bo gra jest nie tylko bardzo wysoko oceniana przez graczy ale też pozwala na wspólną rozgrywkę w sieci. Oznacza to, że wiele osób spędzi z tym tytułem długie godziny. I muszę przyznać, że oglądając gameplay na YouTube sam miałem ochotę zanurzyć się w świecie Zapomnianych Krain.

Baldur's Gate 3 na PS5 we wrześniu, na Xbox nie wiadomo kiedy

Świetna premiera na PC, sprawiła, że Baldur's Gate 3 znacząco awansował również w przedsprzedaży na PS5. Obecnie w wielu krajach gra Larian Studios jest w top 3 najchętniej kupowanych preorderów w sklepie PlayStation. Do premiery pozostał jeszcze miesiąc, gra powinna trafić na konsolę Sony dokładnie 7 września. Nieco bardziej skomplikowana jest sytuacja z Xboksem. Twórcy walczą z optymalizacją, bo na Xbox Series S brakuje wydajności, szczególnie w trybie wielu graczy na podzielonym ekranie. Z tego względu premiera na platformie Microsoftu będzie miała miejsce zapewne dopiero w przyszłym roku.