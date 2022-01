Gdy z początkiem listopada ubiegłego roku Allegro uruchomiło swoją własną usługę dostaw do automatów paczkowych, firma zaoferowała klientom darmowe wysyłki. Zarówno do punktów odbioru, jak i zielonych automatów paczkowych. Allegro One, bo tak nazywa się ta usługa, to nie tylko automaty paczkowe One Box. To także sieć punktów odbioru One Punkt oraz One Fulfillment, pełniące funkcję kompleksowej realizacji zamówień sprzedawców na Allegro. Pierwsze automaty pojawiły się już w czerwcu 2021 r., m.in. w Warszawie i Poznaniu. Na ich uruchomienie firma czekała kilka miesięcy. Miało to związek z postawieniem większej ich liczby, by mogły spełniać swoje zadanie w odpowiedni sposób. Na start było ich już 600 i wraz z punktami odbioru Allegro One dostępne jest w większych i mniejszych miastach na terenie Polski.

Allegro One. Nowy cennik dostaw przesyłek do automatów i punktów odbioru

Po zakończeniu okresu promocyjnego, który oferował darmowe przesyłki w ramach Apple One, od dziś za przesyłki metodami Allegro One Box i Allegro One Punkt będzie trzeba zapłacić:

Allegro One Punkt - do 8,49 zł

Allegro One Box - do 7,99 zł

Opłaty za dostawę nie mogę przekraczać górnego limitu ustalonego przez Allegro. Ceny dotyczą paczek do 20 kg wagi rzeczywistej lub wymiarowej, gdzie najdłuższy bok ma maksymalnie 64 cm, drugi najdłuższy bok maksymalnie 41 cm, trzeci wymiar maksymalnie 38 cm. Warto pamiętać, że korzystając z Allegro Smart! wysyłki do Allegro One Punkt lub Allegro One Box są bezpłatne od 40 zł. Dostawy Allegro One Box i Allegro One Punkt oferują także darmo zwroty - zarówno dla zamówień w ramach Allegro Smart!, jak i poza tą usługą.

Po odbiorze pierwszej przesyłki przyznawany jest kod na bezpłatny zwrot elektrosprzętu. Do końca stycznia 2022 r. po odbiorze drugiej przesyłki klienci otrzymają kod na darmowy e-book lub audiobook do pobrania z Legimi. Po odbiorze trzeciej będzie kod na wybrane kursy na stronie strefakursów.pl

Wraz z nowym cennikiem firma chwali się, że do tej pory udało jej się postawić 1000 automatów paczkowych. W najbliższym czasie ich bazę chce rozszerzyć do 3000. Jednak nie samymi zielonymi automatami Allegro stoi. Już niedługo ma być dostępnych 2000 punktów odbioru. Do do nich będą trafiały paczki od sprzedawców, nawet na drugi dzień od zamówienia.