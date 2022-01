AlleProgres, czyli jak uniknąć kosztów dostaw na Allegro? Wysyłaj paczki tego samego dnia

Allegro dzieli się kosztami darmowych dostaw Allegro Smart! ze sprzedawcami już od dłuższego czasu, ale od lutego sprzedawców czeka znaczny wzrost kosztów tego partycypowania. Wszystkie podwyżki zamieściliśmy dla Was w osobnym wpisie - Darmowe dostawy Allegro Smart! będą kosztować sprzedawców nawet 6.99 PLN za przesyłkę, w podziale na różne metody dostawy, tutaj zostawię Wam poglądowo koszty dostaw po stronie sprzedawców dla najpopularniejszych z nich, czyli do automatów paczkowych i punktów odbioru:

Metoda dostawy Zamówienie od 40 do 79,99 zł Zamówienie od 80 do 199,99 zł Zamówienie od 200 do 299,99 zł Zamówienie od 300 zł Allegro One Box 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Allegro One Punkt 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Allegro Paczkomaty InPost 0,99 zł 2,49 zł 3,99 zł 4,99 zł Allegro Odbiór w Punkcie DPD 0,99 zł 2,49 zł 3,99 zł 4,99 zł Allegro Odbiór w Punkcie UPS 0,99 zł 2,49 zł 3,99 zł 4,99 zł Allegro Punkty Poczta, Orlen, Żabka, Ruch 0,99 zł 2,49 zł 3,99 zł 4,99 zł Allegro Punkty Poczta pobranie 4,48 zł 5,98 zł 7,48 zł 8,48 zł

Po nowemu, od 1 lutego koszt takich dostaw będzie uzależniony od wartości zamówienia i będzie można ich uniknąć przystępując do programu szybkich wysyłek AlleProgres.

Będą mogli z niego skorzystać sprzedawcy, którzy w październiku 2021 roku zrealizowali co najmniej 10 dostaw, opłaconych przez klientów. I tak, jeśli sprzedawcy w lutym tego roku oraz w kolejnych miesiącach zrealizują określony wzrost zamówień zrealizowanych tego samego dnia, w porównaniu z październikiem otrzymają rabat za dostawy w ramach Allegro Smart!.

Wskaźniki tych wzrostów są dwa i wyglądają następująco:

Pierwszy poziom rabatów - wzrost od 3 do 5,99 punktów procentowych

Drugi poziom rabatów - wzrost od 6 punktów procentowych.

Jaka jest wysokość tych rabatów? To już zależy od metody dostawy, wartości zamówienia i osiągniętego wskaźnika wzrostów zamówień realizowanych tego samego dnia.

1. poziom rabatów:

Metoda dostawy Wysokość rabatu (za przesyłkę) Zamówienie od 40 do 79,99 złotych Zamówienie od 80 do 199,99 złotych Zamówienie od 200 do 299,99 złotych Zamówienie od 300 złotych Dostawa do automatów paczkowych i punktów odbioru: Allegro Paczkomaty InPost; Allegro Odbiór w Punkcie UPS; Allegro Odbiór w Punkcie DPD; Allegro Punkty Poczta, Orlen, Żabka, Ruch; Allegro Punkty Poczta pobranie; Odbiór w Punkcie UPS; Allegro ORLEN Paczka ORLEN Paczka 0,99 zł 2,49 zł 3,99 zł 4,99 zł Dostawa kurierem: Allegro Pocztex Kurier 48; Allegro Pocztex Kurier 48 pobranie; Allegro Kurier DPD; Allegro Kurier DPD pobranie; Allegro Kurier UPS; Allegro Kurier UPS pobranie; Allegro X-press Couriers; Kurier Pickpack 1,99 zł 3,99 zł 5,99 zł 6,99 zł

2. poziom rabatów:

Metoda dostawy Wysokość rabatu (za przesyłkę) Zamówienie od 40 do 79,99 złotych Zamówienie od 80 do 199,99 złotych Zamówienie od 200 do 299,99 złotych Zamówienie od 300 złotych Dostawa do automatów paczkowych i punktów odbioru: Allegro Paczkomaty InPost; Allegro Odbiór w Punkcie UPS; Allegro Odbiór w Punkcie DPD; Allegro Punkty Poczta, Orlen, Żabka, Ruch; Allegro Punkty Poczta pobranie; Odbiór w Punkcie UPS; Allegro ORLEN Paczka ORLEN Paczka 1,98 zł 4,98 zł 7,98 zł 9,98 zł Dostawa kurierem: Allegro Pocztex Kurier 48; Allegro Pocztex Kurier 48 pobranie; Allegro Kurier DPD; Allegro Kurier DPD pobranie; Allegro Kurier UPS; Allegro Kurier UPS pobranie; Allegro X-press Couriers; Kurier Pickpack 3,98 zł 7,98 zł 11,98 zł 13,98 zł

Co ważne, do obliczania wskaźników brane będą pod uwagę wszystkie zrealizowane i opłacone zamówienia z danego miesiąca, ale rabaty przyznawane są tylko za przesyłki w ramach Allegro Smart!, a więc w zasadzie pozwalające uniknąć ich kosztów przez sprzedawców.

Sprzedawcy na Allegro, którzy chcą dołączyć do programu AlleProgres muszą się do niego sami zapisać - link do zapisów. Aby otrzymać wyżej wymienione rabaty przez cały okres trwania programu (wstępnie do końca maja), muszą to zrobić do końca lutego.

Więcej o nowym programie szybkich wysyłek znajdziecie na dedykowanej stronie AlleProgres oraz w regulaminie programu.

Podwyżki prowizji i kosztów dostaw w Allegro Standard

Zwiększonych kosztów dostaw w ramach Allegro Smart! można uniknąć, ale już przy Allegro Standard sprzedawcy poniosą koszty według nowego cennika, obowiązującego od początku marca przy dostawach UPS i Poczta Polska:

Metoda dostawy Do 28 lutego 2022 Od 1 marca 2022 Allegro Pocztex Kurier 48 10,99 zł 11,99 zł Allegro Pocztex Kurier 48 pobranie 14,99 zł 15,99 zł Allegro Przesyłka Polecona 6,49 zł 6,99 zł Allegro Kurier UPS 10,99 zł 12,99 zł Allegro Odbiór w Punkcie UPS 8,49 zł 8,99 zł

Podobnie nieuniknione są zwiększone prowizje, które będą obowiązywać w sporej liczbie kategorii, w tym najpopularniejszej Elektronika, Dom i Ogród, Dziecko czy Motoryzacja - pełen wykaz zmian w prowizjach od 1 marca znajdziecie pod tym linkiem.

Źródło: Allegro.