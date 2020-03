Te filmy można zobaczyć wcześniej na VOD. Coraz więcej polskich tytułów

Zagraniczne filmy wcześniej na VOD

„Kraina lodu 2”

Film trafił do kin 22 listopada 2019 roku i do tej pory był dostępny tylko do wypożyczenia/zakupu w usługach VOD. Aktualnie można go oglądać na platformie Disney+.

„Kraina lodu 2” jest już dostępna w Polsce na DVD i Blu-ray.

Przeczytaj recenzję „Kraina lodu 2”.

„The Hunt”

Wzbudzający niemałe kontrowersje film Universala jednak ujrzał światło dzienne. Ze względu na liczne strzelaniny w USA oraz krytykę ze strony prezydenta Donalda Trumpa początkowo film przedstawiający polowania na ludzi w ramach zabawy bogatych został wycofany. 13 marca trafił do amerykańskich kin, a tydzień później ukazał się w amerykańskich usługach VOD.

Polska premiera zaplanowana na 24 kwietnia 2020.

„Niewidzialny człowiek”

Mający premierę w Polsce 6 marca film, będący remake’u klasyka sprzed kilku dekad, decyzją studia Universal zagościł w ofertach amerykańskich usług VOD 20 marca.

Przeczytaj naszą recenzję „Niewidzialnego człowieka”.

„Trolle 2”

Oryginalny tytuł filmu brzmi „Trolls World Tour”, a produkcja jest sequelem do hitu z 2017 pt. „Trolle”. 10 kwietnia, w dniu zaplanowanej premiery kinowej, animacja Universala trafi do amerykańskich usług VOD.

Polska premiera zaplanowana na 29 maja 2020.

„Ptaki nocy”

Film pojawił się w polskich kinach 6 lutego, zaś w Stanach można go było obejrzeć już od 25 stycznia. Decyzją Warner Bros. produkcja określana mianem spin-offa „Legionu samobójców” z 2017 roku będzie dostępna 24 marca w amerykańskich usługach VOD.

Przeczytajcie naszą recenzję filmu „Ptaki nocy”.

„Emma”

Adaptacja książki Jane Austen miała ograniczoną dystrybucję od 28 lutego, ale nie doczekała się szerszej dostępności w kinach. Z dniem 20 marca trafiła do ofert amerykańskich usług VOD.

„Bloodshot”

Oparty na komiksie film od Sony z Vinem Dieselem trafił do kin 6 marca i zdołał zebrać 10 mln dolarów przed zamknięciem. Do usług VOD w USA trafi już 24 marca.

Polska premiera zaplanowana na 27 marca 2020.

„Wierzę w ciebie”

Znany z swojego występu w „Riverdale” K.J. Apa zagrał główną rolę w filmie „I still believe” opowiadającym historię gwiazdy muzyki Jeremy’ego Campa. Dwa tygodnie po premierze w kinach trafi do usług VOD w USA – dokładnie 27 marca.

Polska premiera zaplanowana na 8 maja 2020.

„The Way Back”

Warner Bros. zdecydowało o udostępnieniu filmu z Benem Affleckiem już 24 marca w usługach VOD. Produkcja miała premierę 6 marca w USA, gdzie zdołała zarobić 13 mln dolarów.

Polska premiera filmu nie została zapowiedziana.

„Naprzód”

Film Pixara trafia dzisiaj do usług VOD, a 3 kwietnia zostanie dodany do oferty platformy Disney+. „Naprzód” miał premierę w polskich kinach 6 marca.

Przeczytaj naszą recenzję filmu „Naprzód”.

Polskie filmy wcześniej na VOD

„Sala samobójców. Hejter”

Zaledwie 12 dni po premierze w kinach film „Sala samobójców. Hejter” trafił do ofert VOD Player.pl i CANAL+. 25 marca trafi do kolejnych usług, takich jak: Cyfrowy Polsat, Ipla, VoD.pl, Chili, Vectra, Multimedia Polska, Play i Netia.

Przeczytaj naszą recenzję „Sala samobójców. Hejter”.

„W lesie dziś nie zaśnie nikt”

Po odwołanej premierze filmu, która miała się odbyć 13 marca, losy filmu były nieznane. Dziś, 20 marca, dowiedzieliśmy się, że film „W lesie dziś nie zaśnie nikt” trafia na Netflix.