Wczoraj wieczorem gruchnęła wiadomość, że Netfliks w porozumieniu z władzami Unii Europejskiej obniży jakość streamingu w swoim serwisie o około 25%. Dzisiaj na podobny krok zdecydował się YouTube, który też ma spory wpływ na wykorzystanie łącz internetowych w całej Europie. Według doniesień Reutersa przez najbliższe 30 dni wszystkie filmy uruchamiane w serwisie Google będą automatycznie startowały z jakością SD, czyli 480p. Nie wiadomo jeszcze czy wyłączona zostanie możliwość ustawienia wyższej jakości ręcznie. Póki co na PC można to z powodzeniem zrobić, a filmy nadal uruchamiają się domyślnie w jakości 1080p.

I warmly 👍🏻 the initiative that #Google takes to preserve the smooth functioning of the Internet during the #COVID19 crisis by having #YouTube switch all 🇪🇺 traffic to SD by default. @sundarpichai and @SusanWojcicki demonstrate strong responsibility.https://t.co/jMNhFFpsxa

— Thierry Breton (@ThierryBreton) March 20, 2020