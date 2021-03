Nowy serial CANAL+ jak skandynawski kryminał. KLANGOR na zwiastunie i z datą premiery

W roli głównej wystąpi Arkadiusz Jakubik, który wciela się w Rafała Wejmana. Jego żonę, Magdę, zagrała Maja Ostaszewska. Małżeństwo nie mieszka razem – Rafał pracuje w Polsce w zakładzie karnym jako psycholog, natomiast Magda na co dzień przebywa w Niemczech, gdzie również pracuje. To jednak z Rafałem mieszkają ich dwie nastoletnie córki, które stawiają przed ojcem nie lada wyzwanie wychowawcze. W opisie serialu mówi się nawet o drugim etacie Rafała Wejmana, który musi samodzielnie radzić sobie z prowadzeniem domu.

Okazuje się bowiem, że przestrzeganie regulaminu i praca zgodnie z przepisami, w tym rozmowy z osadzonymi, są łatwiejsze od domowych obowiązków. W drugoplanowych rolach zobaczymy między innymi Wojciecha Mecwaldowskiego oraz Aleksandrę Popławską, a obsadę uzupełnia młode pokolenie, czyli Maciej Musiał (Ariel Galej), Katarzyna Gałązka (Hania Wejman) oraz Matylda Giegżno (Gabi Wejman). Opis zdradza też, jak dużą rolę odegrają w historii – w KLANGORZE trójka młodych aktorów buduje wspólnie jedną z osi fabularnych serialu.

O czym opowiada KLANGOR? Fabuła serialu

Pomysł na fabułę serialu powstał w ramach programu CANAL+ SERIES LAB, który daje szanse młodym twórcom filmowym (m. in. scenarzystom, reżyserom) na zaistnienie. „Klangor” jest pierwszym projektem zrealizowanym na bazie pomysłu z tego programu – autorem scenariusza jest Kacper Wysoki, a całość oparto na pomyśle Tomasza Kamińskiego. Historia „Klangora” opowiada o tragedii rodzinnej, z którą będą musieli zmierzyć się Wejmanowie.

Wskutek wydarzeń Rafał – ojciec, zwykły człowiek w niezwykłych okolicznościach – będzie musiał samodzielnie, przeciwko wszystkiemu i wszystkim, dociekać prawdy. Sam tytuł serialu nawiązuje do nadziei, która jest motorem działań postaci Arkadiusza Jakubika. Klangor to jednostajny dźwięk rozlegający się wysoko w powietrzu, zwł. głos żurawi ciągnących w przelocie. Sądzę, że nie dotyczy to tylko ptactwa lecącego, bo te same odgłosy wydają one siedząc, chodząc, płynąc itp. (źródło).

Zwiastun „Klangor” i data premiery

Oglądając zwiastun nie sposób nie dostrzec podobieństw do kryminałów i dramatów, które znamy, ale twórcy obiecują, że na kilku polach produkcja będzie wyjątkowa. Producentem serialu jest Łukasz Dzięcioł, którego pamiętam z prac nad „Krukiem”, który pod względem realizacyjnym (ujęcia, kadry, lokalizacje) był świetną produkcją, dlatego wobec poziomu „Klangora” nie mam żadnych obaw. Premiera „Klangor” na CANAL+, CANAL+ 4K Ultra HD oraz CANAL+ online już 26 marca.