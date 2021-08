mPojazd - kto może z niego skorzystać i jak to zrobić? Oto kompendium wiedzy w jednym miejscu!

mPojazd to jeden z modułów dostępnych w rządowej aplikacji mobilnej mObywatel, z której korzysta już prawie 4,5 mln Polaków. Co się w nim znajduje? Jak z niego skorzystać? Postaram się na to odpowiedzieć w tym wpisie.

mPojazd - podstawowe informacje

Od 1 października 2018 roku kierowcy w Polsce nie mają już obowiązku wożenia ze sobą dowodu rejestracyjnego i polisy OC, ich brak podczas kontroli policji nie grozi już mandatem. Jednak dostęp do tych dokumentów może być czasem przydatny, na przykład podczas kolizji - czego oczywiście nikomu nie życzymy.

I tu z pomocą przychodzi nam aplikacja mObywatel i jeden z jej modułów mPojazd, w którym możemy przechowywać wyżej wymienione dokumenty i w razie potrzeby po nie sięgnąć, bez konieczności wożenia ze sobą ich papierowych wersji. Opcja pobrania ich i wyświetlania w aplikacji pojawiła się w maju 2019 roku na smartfonach z Androidem, a pod koniec listopada tego samego roku na smartfonach z iOS.

Jak działa mPojazd i jak można skorzystać z tej funkcji?

By skorzystać z modułu mPojazd, musimy oczywiście pobrać aplikację mObywatel na swojego smartfona. Z kolei by skorzystać z samej aplikacji musimy być w posiadaniu Profilu Zaufanego. To w zasadzie wszystko, jest tylko jeszcze jeden warunek, by moduł mPojazd z naszymi dokumentami się aktywował w aplikacji - musimy być zarejestrowani w Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) jako właściciel lub współwłaściciel samochodu czy motoru, nie ma opcji więc podejrzenia aut wypożyczonych czy firmowych.

Samo aktywowanie modułu mPojazd pozwoli nam podejrzeć takie dane jak marka i model naszego pojazdu, rok produkcji, numer rejestracyjny, numer VIN, termin badania technicznego, a w przypadku gdy jego ważność kończy się za 30 dni, dostaniemy o tym powiadomienie w aplikacji. Podobnie jak w przypadku upłynięcia ważności ubezpieczenia OC.

Jakie dokumenty zastępuje mPojazd?

Dane, które znajdziemy w module mPojazd to dokładnie te same dane dostępne w tradycyjnym dowodzie rejestracyjnym, polisie OC i karcie pojazdu. Tak więc w miejsce trzech dokumentów możemy szybko i wygodnie uzyskać do nich wgląd w aplikacji mobilnej.

Zakres danych widocznych w module mPojazd jest obszerny i przedstawia się następująco:

Główny ekran: Informacje o ubezpieczeniu: Dowód rejestracyjny: Marka Pojazdu Nazwa ubezpieczyciela Seria i numer dokumentu Model Pojazdu Rodzaj ubezpieczenia Typ dokumentu Rodzaj Seria i numer polisy Czy wtórnik Rok produkcji Data zawarcia umowy ubezpieczenia Data wydania dokumentu Numer rejestracyjny Data początku okresu ubezpieczenia Data ważności dokumentu Nr VIN Data końca okresu ubezpieczenia Nazwa organu wydającego Badanie techniczne ważne jeszcze przez Karta pojazdu: Badanie techniczne ważne do Seria i numer dokumentu Ubezpieczenie OC ważne jeszcze przez Typ dokumentu Ubezpieczenie OC ważne do Czy wtórnik Stan licznika (ostatni wprowadzony) Data wydania dokumentu Data wprowadzenia stanu licznika Data ważności dokumentu Podmiot wprowadzający stan licznika Nazwa organu wydającego

Do tego dochodzą wszelkie szczegóły odnoszące się do naszego pojazdu, jak jego marka, rok produkcji, data pierwszej rejestracji, pochodzenie pojazdu, tabliczka znamionowa czy średnie zużycie paliwa.

Co jeszcze trzeba wiedzieć o aplikacji mPojazd?

W module mPojazd znajdziemy kompletne informacje o naszym pojeździe, aktualności badania technicznego czy wykupionej polisie OC. Z tym, że w przypadku polisy trzeba pamiętać, iż może się ona pojawić z opóźnieniem wynoszącym nawet 30 dni od jej wykupienia z uwagi na drogę jaką musi pokonać - od naszego ubezpieczyciela do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, skąd dopiero UFG przekazuje je do mPojazdu. Tak więc jeśli nie widzimy naszej polisy w module mPojazd trzeba odczekać 30 dni i odświeżyć dane w aplikacji.

mObywatel dostępny jest do pobrania w Google Play oraz w App Store.