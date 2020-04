Największa sieć kin odmawia grania filmów dużego studia. Co czeka polskie kina po epidemii?

Polskie kina wciąż czekają na decyzję

Multikino bierze pod uwagę wiele nietypowych rozwiązań

Od chwili zamknięcia kin największe sieci w Polsce: Multikino, Cinema City oraz Helios, mają związane ręce. Odgórne obostrzenia wciąż obowiązują, choć powoli zaczyna się mówić o „bezpiecznym” powrocie do normalności. Co miałoby to oznaczać? Tego nie powiedział ani rząd, ani żadna z sieci, które muszą czekać na odpowiednie regulacje. Kina znalazły się dopiero w czwartym i ostatnim etapie przywracania działalności placówek, a dodatkowo nie są znane żadne konkretne daty.

Czytaj też: Ponad 15 mln złotych dla Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej od Netfliksa i innych serwisów VOD

Cinema City zawiesiło na czas zamknięcia kin abonament Unlimited i zapowiada wydłużenie ważności usługi o stracony przez sieć i widzów okres. Multikino takiej ofert do tej pory nie miało, ale niewykluczone, że okoliczności po powrocie zmuszą sieć do zmiany zdania w tej kwestii, choć najwyraźniej pod uwagę branych też jest kilka innych rozwiązań dalszej działalności, zróżnicowania przychodów i uczynienia oferty jak najbardziej atrakcyjną. W rozesłanej do widzów ankiecie pojawiają się nawet takie projekty, jak własna platforma VOD z nowościami (bilety po 15 zł) oraz współpraca z innymi usługami, gdzie dla klientów Multikina dostępne byłyby dodatkowe bonusy. Ciekawie brzmi też kino samochodowe oraz kino letnie w miejscowościach wakacyjnych.

Kina czekają na decyzję. Pójdziecie na seans?

Oczywiście obecność takich propozycji w ankiecie nie oznacza, że sieć już nad nimi pracuje – to tylko sondowanie rynku, a pierwsze pytania dotyczyły właśnie kwestii związanych z potrzebą odwiedzania kin przez widzów oraz ich poglądem na nowe standardy bezpieczeństwa. Zapytano też, kiedy widzowie wróciliby do kin, jeśli aktualne obostrzenia zostałyby zniesione. Kina znalazły się w bardzo trudnej sytuacji – straciły jakiekolwiek źródła przychodu. Wpływy z biletów nie stanowią większości ich przychodów, tylko zakupy dokonywane na barze, a te po powrocie do działania mogą być znacznie niższe, niż do tej pory. A Wy wybierzecie się do kina, gdy tylko będzie taka możliwość?