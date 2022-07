Marvel Cinematic Universe rozrasta się z każdym kwartałem. Regularnie pada pytanie o kolejność filmów Marvela. Połapać jest się w tym coraz trudniej — i prawdą jest, że z każdym rokiem sprawy będą się coraz bardziej komplikować. I jeżeli nie wiecie jak oglądać filmy Marvela i szukacie odpowiedniego schematu według którego powinniście się za nie zabrać, to przygotowaliśmy dla was gotową ściągawkę, która pozwoli bez stresu obejrzeć filmy w odpowiedniej kolejności.

Uniwersum Marvela, czyli...

Marvel po kilku dekadach sukcesów w świecie komiksów, postanowił pójść o krok dalej i przestawić światu swoich superbohaterów w nowym wcieleniu. Stopniowo zaczęto dawać bohaterom nowe życie.

Już w latach 60. ubiegłego stulecia pojawiały się pierwsze animacje — w 1966 roku zadebiutowało The Marvel Super Heroes, rok później — Fantastyczna Czwórka i Spider-Man. Im dalej w las tym mediów zaczęło przybywać: były nie tylko seriale, ale także gry wideo oraz filmy. Historia filmów aktorskich także jest znacznie dłuższa, niż wielu mogłoby się wydawać. Wbrew temu, w co wielu wierzy — nie wystartowały one wraz z szalenie popularnym Marvel Cinematic Universe, a już w 1944 roku — za sprawą 15-rozdziałowego filmu odcinkowego o Kapitanie Ameryce. Później w 1986 roku był jeszcze Kaczor Howard, a rok później — The Punisher.

MCU wystartowało w 2008 roku Iron-Manem — i z miejsca skradło serca widzów na całym świecie. Wszystkie produkcje zaliczające się do tej kolekcji są tworzone niezależnie przez Marvel Studios i opierają się na historiach bohaterów znanych z komiksów Marvel Comics. Produkcje Marvel Cinematic Universe podzielone są na kilka faz (rozdziałów), które warto oglądać w odpowiedniej kolejności, by zrozumieć w pełni fabułę... i się w tym wszystkim nie pogubić.

Jak oglądać filmy z Uniwersum Marvela?

Marvel, tworząc swoje kinowe uniwersum, lubi bawić się konwencją i w kolejnych filmach puszczać oczko do widzów za pomocą zmyślnych easter eggów. Są to m.in. gościnne występy innych superbohaterów w danej produkcji, a także zajawki tego, co nas czeka w dodatkowych scenach po napisach. Warto zatem trzymać się planu, który przewidzieli nas producenci. Poniżej zamieszczam listę chronologiczną, jeżeli zamiast zaplanowanej przez twórców kolejności — wolelibyście zapoznać się z filmami i serialami tak, jak umiejscowione są w tamtejszych liniach czasu.

Od razu też wspomnę, że równolegle z tym, jak w Disney+ pojawiają się seriale z uniwersum Marvela, w amerykańskiej telewizji emitowane są seriale, które też przynależą do uniwersum (m.in. Agentka Carter, Agenci Tarczy, Daredevil). Losy ich bohaterów się przenikają — są też ciekawym uzupełnieniem. Tutaj jednak skupię się wyłącznie na kinowych produkcjach, które podzielono na kilka faz.

Marvel Cinematic Universe: faza pierwsza

Iron Man Incredible Hulk Iron Man 2 Thor Kapitan Ameryka: Pierwsze Starcie (część scen dzieje się w przeszłości, przed Iron Manem) Avengers.

Marvel Cinematic Universe: faza druga

Iron Man 3 Thor: Mroczny świat Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz Strażnicy Galaktyki Avengers: Czas Ultrona Ant-Man.

Marvel Cinematic Universe: faza trzecia

Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów Doktor Strange Strażnicy Galaktyki vol. 2 Spider-Man: Homecoming Thor: Ragnarok Czarna Pantera Avengers: Wojna bez granic Ant-Man i Osa Kapitan Marvel Avengers: Endgame Spider-man: Daleko od domu.

Marvel Cinematic Universe: faza czwarta

Faza czwarta wystartowała już jakiś czas temu i w tej chwili jesteśmy w ponad połowie. Dotychczasowe produkcje zazwyczaj spełniały oczekiwania widzów, a kolejne zapowiadają się równie dobrze - o ile nawet nie lepiej!

Czarna Wdowa Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni Eternals Spider-Man 3 Doctor Strange: W multiwersum obłędu Thor: Love and Thunder Czarna Pantera Kapitan Marvel 2 Strażnicy Galaktyki vol. 3

Filmy Marvela chronologicznie: jak oglądać

Kapitan Ameryka: pierwsze starcie Kapitan Marvel Iron Man Iron Man 2 Incredible Hulk Thor Avengers Iron Man 3 Thor: Mroczny Świat Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz Strażnicy Galaktyki Strażnicy Galaktyki 2 Avengers: Czas Ultrona Ant-Man Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów Czarna Wdowa Doctor Strange Czarna Pantera Spider-Man: Homecoming Thor: Ragnarok Ant-Man i Osa Avengers: Wojna bez granic Avengers: Koniec gry Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni Eternals Spider-man: Daleko od domu Spider-man: Bez drogi do domu Doctor Strange: W multiwersum obłędu

Marvel One-Shots: uzupełnienie, które warto znać

Mówiąc o Marvel Cinematic Universe, warto też pamietać o serii krótkometrażowych filmów, które osadzone są w tym samym uniwersum i stanowią fajny dodatek i uzupełnienie materiałów, które znamy z filmów. Te były dodatkiem do wydań Blu-Ray — i trwają od kilku, do kilkunastu minut. Jeżeli więc chcecie zobaczyć wszystko "jak należy", to poniżej lista tych filmów — w nawiasie zaś film, do którego zostały dołączone. Oznacza to, że po nich warto zapoznać się z krótkometrażówką:

Konsultant (Thor) Ciekawa rzecz spotkała nas przy młocie Thora (Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie) Przedmiot 47 (Avengers) Agentka Carter (Iron Man 3) Niech żyje król. (Thor: Mroczny świat).

Kluczowe postaci z Uniwersum Marvela

Bohaterowie przenoszeni z kart komiksów Marvela to ulubieńcy, którzy od lat rozpalają wyobraźnię czytelników oraz widzów. Uniwersum Marvela jest na tyle rozbudowane, że każdy może znaleźć tam swoich ulubieńców, a nawet postaci, z którymi może się utożsamiać. Pochodzą z różnych rodzin, mają różne kolory skóry, doświadczenia, a nie brakuje tam również superbohaterów zmagających się z rozmaitymi chorobami.

Dobrzy bohaterowie Uniwersum Marvela

Czarna Pantera

Shuri

Okoye

Czarna Wdowa

Daredevil

Deadpool

Hulk

Iron Man

War Machine

Kapitan Ameryka

Kapitan Marvel

Spider-Man

Thor

Ant-Man

Osa

Bucky Barnes (kiedyś Zimowy Żołnierz)

Falcon

Hawkeye

Wanda Maximoff (Scarlett Witch)

Vision

Moon Knight

Ms. Marvel

Star-Lord

Gamora

Drax

Rocket

Groot

Nebula

Mantis

Wolverine

Walkiria

Źli bohaterowie Uniwersum Marvela

Alexander Pierce

Ego

Killmonger

Loki

Magneto

Mysterio

Ronan

Thanos

Ultron

Zimowy Żołnierz

Whiplash

Abomination

Malekith

Dormammu

Laufey

Taskmaster

Kaecilius

Ghost

Yellowjacket

General Ross

Yon-Rogg

Dreykov

Hela

Aldrich Killian

Zemo

Iron Monger

Red Skull

The Mandarin

Adrian Toomes

Xu Wenwu

Seriale Marvela na Disney+ - czy łączą się z filmami?

Disney stworzył seriale osadzone w Marvel Cinematic Universe, które wkroczyły w tym samym czasie, co czwarta faza filmów. Większość seriali na ten moment dotyczy bohaterów doskonale znanych nam z filmów - akcja dzieje się już po Avengers: Koniec gry, które było przełomowe dla całego filmowego uniwersum. Z tego względu, wszystkie seriale Marvela na Disney+ bezpośrednio wiążą się z filmami i znajomość tych produkcji jest niezbędna do pełnego zrozumienia kinowych premier. Dla przykładu, znajomość WandaVision jest kluczowa do zrozumienia Doctor Strange: W multiwersum obłędu, a obejrzenie Lokiego konieczne będzie do pełnego doświadczenia fabuły przyszłego Ant-Mana 3.

Seriale Marvela chronologicznie: w jakiej kolejności trafiały na Disney+?

WandaVision Falcon i Zimowy Żołnierz Loki A gdyby…? Hawkeye Moon Knight Ms. Marvel

WandaVision skupia się na losach - jak sama nazwa zdradza - Wandy Maximoff i Visiona. Jest to jednak zdecydowanie niestandardowa produkcja, nie tylko jak na standardy MCU - serial bowiem łączy w sobie mnóstwo gatunków, od sitcomu utrzymanego w klimacie lat 50., przez komedię i dramat psychologiczny, aż po kino superbohaterskie. Falcon i Zimowy Żołnierz skupia się za to na Samie Wilsonie, na którego barkach ciąży odpowiedzialność tarczy z symbolem Ameryki, oraz Bucky’ego Barnesa, który musi rozliczyć się ze swoją mroczną przeszłością. Całość jest utrzymana w charakterystycznym dla Kapitana Ameryki klimacie - i trzeba przyznać, że jest dla całego uniwersum niezwykle kluczowa.

Loki to serial w pełni poświęcony największemu krętaczowi w MCU. Miłośnicy zachowań brata Thora poczują się tutaj jak w niebie. Bóg Psot trafi w sidła organizacji zajmującej się pilnowaniem czasu - i łapiącej właśnie “wariantów”, takich jak on, którzy wyłamali się z linii czasowej.

Najbardziej nietypową produkcją ze wszystkich dostępnych w tym momencie w Disney+ bezapelacyjnie jest A gdyby…?, które stanowi animowaną antologię alternatywnych wydarzeń i losów postaci z uniwersum.

Hawkeye rozwija wątek najmniej ekscytującej postaci ze wszystkich Avengerów, który okazuje się jednak zaskakująco interesujący. Clint nie może dojść do siebie po stracie swojej największej przyjaciółki, która towarzyszyła mu przez całą superbohaterską podróż - wszystko jednak się zmienia po dołączeniu Kate Bishop do łucznika. Warto również wspomnieć, że w serialu pojawia się Piotr Adamczyk.

Najnowsze dwa seriale wprowadzają całkowicie nowe postaci do uniwersum. Pierwszą z nich jest Moon Knight, czyli superbohater z zaburzeniami osobowości, który kryje w sobie pracownika muzeum, Stevena, i nocnego najemnika, Marca. Serial nie został przyjęty najlepiej - mimo wszystko, ma swoje fenomenalne momenty, a sam Moon Knight jest postacią niesamowicie intrygującą.

Najnowszą produkcją tego typu w Disney+ jest Ms. Marvel. Poznajemy tutaj historię Kamali Khan, pakistańskiej dziewczyny, która jest wielką fanką Kapitan Marvel. Młoda bohaterka odkrywa, że sama posiada supermoce, jednak swoją ekscytację i konsternację tym faktem musi połączyć z wychowaniem się w amerykańsko-pakistańskim środowisku, szkołą i planowaniem przyszłości, na co bardzo naciskają jej rodzice. Nie jest to wcale prosta teen-drama, jakich wiele, a naprawdę solidny serial, który naprawdę warto obejrzeć.

Filmy i seriale Marvela chronologicznie: jak oglądać

Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie Kapitan Marvel Iron Man Iron Man 2 Incredible Hulk Thor Avengers Iron Man 3 Thor: Mroczny Świat Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz Strażnicy Galaktyki Strażnicy Galaktyki 2 Avengers: Czas Ultrona Ant-Man Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów Czarna Wdowa Doctor Strange Czarna Pantera Spider-Man: Homecoming Thor: Ragnarok Ant-Man i Osa Avengers: Wojna bez granic Avengers: Koniec gry Loki A gdyby…? WandaVision Falcon i Zimowy Żołnierz Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni Eternals Spider-man: Daleko od domu Spider-man: Bez drogi do domu Doctor Strange: W multiwersum obłędu Hawkeye Moon Knight Ms. Marvel

Seriale Marvela z Netflixa - czy należą do MCU?

Seriale Marvela, które były dostępne na Netflixie, już trafiły na Disney+. Są to produkcje doskonale niektórym znane:

Daredevil Jessica Jones Luke Cage Iron Fist The Defenders The Punisher

Disney niedawno ogłosił, że planuje wprowadzić do Marvel Cinematic Universe wszystkie te postaci, jednak historie przedstawiana w serialach emitowanych na Netfliksie nie będą kontynuowane. Oznacza to, że znajomość wymienionych produkcji nie jest wymagana, by zrozumieć cały sens filmowego uniwersum - to ma się jednak zmienić w przyszłych produkcjach z Daredevilem, Jessicą Jones, Punisherem i resztą w rolach głównych. Jeśli zależy Wam jednak na płynności wydarzeń z MCU, te pozycje możecie z czystym sumieniem pominąć.

Jak rysuje się przyszłość MCU?

Marvel Cinematic Universe okazało się strzałem w dziesiątkę. Każdy z filmów bije rekordy popularności — a hype na kolejne kinowe przygody superbohaterów jeszcze nigdy nie był tak wielki. Prawdopodobnie spora w tym zasługa jakości filmów, w które pompowane są grube miliony dolarów. Twórcy mogą sobie pozwolić na efekty specjalne z najwyższej półki, angażowanie najlepszych twórców oraz uwielbianych aktorów.

Koronawirus pokrzyżował co prawda plany związane z premierami czwartej fazy MCU, ale nie została ona odwołana, a przesunięta. Czarna Wdowa zaliczyła bardzo dobre otwarcie - fani byli zadowoleni. Shang-chi i legenda dziesięciu pierścieni również został pozytywnie przyjęty. Eternals co prawda zbytnio nie spełnili oczekiwań widzów, lecz Spider-man: Bez drogi do domu i Doctor Strange: W multiwersum obłędu rozkochały w sobie fanów uniwersum Marvela. Seriale również są świetnie przyjmowane. Wygląda więc na to, że MCU w żadnym wypadku nie zwolni tempa, a przyszłość zapowiada się naprawdę ekscytująco.