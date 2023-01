UOKiK stawia zarzuty firmie Good Solution Investments Limited - operatorowi giełdy kryptowalut Kanga Exchange. Chodzi o sprawę rozpowszechniania nieprawdziwych informacji i wprowadzaniu klientów w błąd, że posiada ona polskie korzenie. Obie informacje znajdowały się na stronach internetowych giełdy. Można było na niej przeczytać, że „model biznesowy” firmy posiada aprobatę Komisji Nadzoru Finansowego, a sama giełda jest "polską giełdą kryptowalut". Jak się szybko okazuje, Good Solution Investments Limited posiada siedzibę w Belize. Zdaniem UOKiK, fakt, że osobą uprawnioną do reprezentacji spółki jest obywatel Polski nie jest jednoznaczny z tym, że można mówić o polskim pochodzeniu giełdy. Aprobaty KNF również nie ma - chyba, że w taki właśnie sposób przekazywane są informacje o tym, że Komisja ostrzega przed działalnością firmy.

Giełda kryptowalut Kanga Exchange nigdy nie dostała aprobaty, na którą się powołuje. Co więcej, jej działalność nie podlega nadzorowi ani ocenie Komisji Nadzoru Finansowego. Podawanie takiej informacji mogło wprowadzać konsumentów w błąd co do legalności i bezpieczeństwa dokonywanych operacji oraz w sposób nieuprawniony uwiarygadniać przedsiębiorcę na tle innych podmiotów