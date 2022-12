UOKiK nakłada śmiesznie niskie kary za fałszywe opinie w sieci. Na szczęście w przyszłym roku będą zmiany w prawie

W czerwcu tego roku informowaliśmy was, że UOKiK postawił zarzuty firmom oferującym wystawianie tzw. pozytywnych opinii w sieci.

Opinie.pro oraz SN Marketing - to dwie firmy, którym Prezes UOKiK postawił zarzuty związane z handlem fałszywymi opiniami dwóm spółkom. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przyglądał się tego typu praktykom od dłuższego czasu. Na celowniku znalazły się podmioty oferujące tworzenie tzw. pozytywnych opinii w sieci. A to nic innego jak umieszczanie fałszywych opinii na temat firm. Mają one zmylić osoby szukające w internecie informacji na temat konkretnych podmiotów. Oba wymienione przez UOKiK przedsiębiorstwa miały tworzyć lub pozyskiwać fałszywe opinie. Ich wystawianie nie było w żaden sposób poprzedzane wcześniejszym sprawdzaniem produktów i usług, których dotyczyły.

Prezes Urzędu informował, że obu firmom grożą kary w wysokości do 10% rocznego obrotu. Dziś UOKiK poinformował, że działania Opinie.pro, jak i SN Marketing zostały uznane za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów. W przypadku Opinie.pro kara to 40 tys. zł. Jednocześnie spółka musi przestać publikowania fałszywych opinii, które obecnie zamawiane są przez nie u wykonawców z krajów azjatyckich. Natomiast na SN Marketing, Prezes UOKiK nałożył karę w wysokości 30 tys. zł. Firma przekazała wcześniej, że zaprzestała publikowania fałszywych opinii m.in. w Google Maps.

Dodatkowo, obie spółki muszą poinformować o decyzjach Prezesa Urzędu w wykorzystywanych przez siebie serwisach. Informacje o nałożonych karach i naruszaniu przepisów muszą być zamieszczone przez trzy miesiące. Kwoty te wydają się śmiesznie niskie patrząc na szkody, jakie obie firmy wyrządziły konsumentom. UOKiK ma tu związane ręce. Urząd może nałożyć wyłącznie kary do 10% rocznego obrotu, jednak istnieją pewne limity. Jak wynika z ustawy o UOKiK:

W przypadku gdy przedsiębiorca nie osiągnął obrotu w okresie trzyletnim, o którym mowa w ust. 5 (100 tys. euro - dod. red.), lub gdy obrót przedsiębiorcy obliczony na podstawie tego przepisu nie przekracza równowartości 100 000 euro, Prezes Urzędu może nałożyć na przedsiębiorcę, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości nieprzekraczającej równowartości 10 000 euro

Kary za fałszywe opinie o sklepach. Wkrótce spore zmiany!

Od 1 stycznia 2023 r. wchodzą w życie przepisy unijnej dyrektywy Omnibus. Zakłada ona m.in. większą przejrzystość zakupów w internecie. Wśród regulacji znalazły się kwestie dotyczące recenzji sklepów. Przedsiębiorcy udostępniający na swoich stronach opinie będą miały obowiązać informować, w jaki sposób są one weryfikowane.

Jednocześnie warto przypomnieć, w jaki sposób podchodzić do opinii w internecie, by mieć pewność (choć tu nie da się mieć jej w stu procentach), że mamy do czynienia z rzetelnymi ocenami i co zrobić, jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości:

Recenzje wystawione przez osoby bez zdjęć profilowych, z kont fikcyjnych np. ze zdjęciami modeli lub modelek powinny wzbudzić twoją czujność

Bądź sceptyczny, jeśli opinia, którą czytasz, jest częścią gwałtownego wzrostu liczby komentarzy o danym produkcie lub usłudze

Zwracaj uwagę na sposób pisania opinii. Ostrożnie podchodź do komentarzy przyznających 5 gwiazdek, bez szczegółowego opisu albo bardzo lakonicznych np. polecam, super sprzedawca

Zwróć uwagę, czy zasady i warunki publikowania i moderowania opinii są jasne i jednoznaczne. W szczególności, kto może wystawić ocenę, czy są to tylko osoby, które dokonały zakupu

Unikaj sprzedawców, którzy zachęcają do składania wyłącznie opinii o określonej treści np. pozytywnych.

Jeśli zostałeś poproszony o wystawienie opinii w zamian za określone korzyści rzeczowe lub finansowe - oznacz, że jest to komentarz po otrzymaniu zachęty. Zwróć uwagę również, czy sklep, któremu wystawiasz ocenę, oznacza takie opinie w wyróżniający się sposób

Jeśli zostałeś poproszony o wystawienie opinii w sprawie towaru, z którego nie korzystałeś – nie rób tego, bo zostaniesz wykorzystany przez nieuczciwego przedsiębiorcę

Zawiadom UOKiK, jeśli notorycznie spotykasz się z manipulowaniem prawdziwymi opiniami np. poprzez blokowanie czy opóźnienie publikacji - najczęściej negatywnych komentarzy - pod pretekstem rozpoznawania problemu

Stock Image from Depositphotos