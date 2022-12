Twitter pozwoli na śledzenie giełdy oraz rynku kryptowalut

Już nie potrzebujecie dodatkowych aplikacji, żeby być na bieżąco z cenami akcji na giełdzie oraz wartościami kryptowalut (no, chyba że jesteście dziennikarzami, którzy śmiali skrytykować Elona — niestety, wtedy Was to nie dotyczy). Do śledzenia tego wszystkiego wystarczy Wam konto na Twitterze.

Wszystko za sprawą wprowadzonej do platformy nowości, która została ogłoszona na koncie Twitter Business. Aby sprawdzić aktualną cenę akcji lub krypto, należy w pasku wyszukiwania wpisać znak „$”, a następnie symbol giełdowy firmy lub kryptowaluty, którą jesteśmy zainteresowani, na przykład „$SPY” lub „$BTC”. W niektórych przypadkach ma to działać również bez znaku, jednak zawsze lepiej zaczynać wyszukiwania od „$”.

Jak wyglądają wyniki pokazywane przez Twittera?

Na tweecie zamieszczonym poniżej widać, jak całość wygląda — dostajemy informacje na temat bieżącej ceny akcji oraz wykres (co ciekawe, osie X i Y nie są na nim podpisane i chociaż można się domyślić, za co odpowiadają, to wypadałoby zamieścić informację). Niestety nie jestem w stanie zrobić własnego screenshota, gdyż funkcja jeszcze nie jest u mnie dostępna — nie działa ani na przeglądarkowej wersji na komputerze, ani w aplikacji mobilnej.

Na co również warto zwrócić uwagę, to na fakt, że w celu pozyskania większej ilości informacji, platforma społecznościowa odsyła nas do strony Robinhood. Jednocześnie Jane Manchun Wong, zajmująca się analizowaniem aplikacji, zdradziła, że „ćwierkacz” pozyskuje dane z TradingView — a nigdzie nie ma żadnych informacji o ewentualnej współpracy tych firm.

Co sądzicie o nowej funkcji na Twitterze? Będziecie teraz korzystać z tej aplikacji do śledzenia aktualnych cen (o ile całość wreszcie zacznie działać), czy zostaniecie przy innych programach? Dajcie znać w komentarzach.

