Kryptopiramida wykorzystująca niesłyszących? UOKiK bierze się za łódzką firmę

UOKiK poinformował wczoraj, że postawione zostały zarzuty dwóm firmom: Selfmaker Smart Solutions z siedzibą w Dubaju zajmującą się emisją tokenów oraz Selfmaker Technology z Łodzi, która specjalizuje się w produkowaniu urządzeń samoobsługowych(kasy, wpłatomaty, kioski informacyjne) oraz sprzętu do automatycznej dezynfekcji rąk. Co łączy obie firmy? Pomysł na biznes, który właśnie nie wypalił. Urząd ma zastrzeżenia do zapewnień, że konsumenci, którzy zainwestują w token Selfmaker Smart Solutions będą mogli liczyć na udział w zyskach grupy Selfmaker. Jak się okazuje, rzeczywistość była zupełnie inna:

Podmioty te w żaden sposób nie są zobowiązane wobec posiadaczy tokenów. Ponadto konsumenci nabywający tokeny Selfmaker Smart Solutions byli zapewniani, że inwestują w bezpieczne, mające odzwierciedlenie w rzeczywistych aktywach i uprawniające do określonego świadczenia, tokeny STO (Security Token Offering). Celem było wzbudzenie zaufania konsumentów, jednak te informacje mogły wprowadzać w błąd. Nie ma prawnych gwarancji w postaci umowy między spółkami z Dubaju i Łodzi o transferze środków lub wypłacaniu dywidend dla udziałowców. Inwestorzy zawierają umowę jedynie ze spółką z Dubaju, co może mieć kluczowe znaczenie przy ewentualnych problemach z dochodzeniem roszczeń.

Tokeny, piramida finansowa i osoby niesłyszące. Kuriozalny pomysł na biznes z zarzutami UOKiK

Prezes UOKiK stawia też zarzuty naruszania zbiorowych interesów konsumentów prezesowi łódzkiej spółki oraz pięciu osobom, które chętnie promowały program partnerski związany z pozyskiwaniem inwestorów na tokeny Selfmaker Smart Soluotions. Co najbardziej interesujące, do inwestycji w tokeny Selfmaker Smart Solutions najbardziej zachęcany były środowiska osób niesłyszących. Jak podaje Urząd, to grupa, która z uwagi na swoją niepełnosprawność i bariery komunikacyjne, może być podatna na podejmowanie decyzji o zainwestowaniu środków oraz napotkać trudności z weryfikacją informacji.

Wprowadzanie w błąd i nierzetelne informacje są nieuczciwą praktyką rynkową, zaś szczególnie bulwersujące jest promowanie tego typu ryzykownych produktów inwestycyjnych wśród osób niesłyszących, którzy wymagają szczególnej ochrony przed naruszaniem ich praw

- mówi Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dodając jednocześnie, że systemy typu piramida są niezwykle szkodliwe, nieuczciwe i nielegalne. Konsumenci są kuszeni wizją wysokich zysków, ale w efekcie tracą zainwestowane pieniądze. Zarabiają natomiast twórcy i propagatorzy piramidy. W naszej ocenie firma Selfmaker mogła oprzeć swój program afiliacyjny na systemie typu piramida, który może wpływać negatywnie na interesy ekonomiczne osób, które do niego przystąpią.

Firmom Selfmaker Smart Solutions z siedzibą w Dubaju oraz Selfmaker Technology z Łodzi grozi kara do 10 proc. obrotu. Podobne kary mogą również zostać nałożone również na pięć innych osób, przeciwko którym Prezes UOKiK prowadzi postępowanie. Prezesowi Selfmaker Technology grozi natomiast kara do 2 milionów zł za umyślne naruszenie przepisów.