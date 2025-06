Używane samochody a sprawa polska. Nie wszystko jest takie kolorowe

Najnowsze dane z bazy CARFAX, obejmującej ponad 23 mln używanych samochodów w Polsce, pokazują alarmujący wzrost udziału pojazdów z problematyczną historią. Według danych z pierwszych pięciu miesięcy 2025 roku, aż 60% raportów wygenerowanych przez polskich użytkowników CARFAX wykazuje historię kolizji i uszkodzeń, co stanowi wzrost o 10 punktów procentowych w porównaniu do analogicznego okresu z roku ubiegłego. Jeszcze bardziej niepokojący jest fakt, że odsetek samochodów z różnymi sygnałami ostrzegawczymi, takimi jak nieprawidłowe wskazania licznika, wzrósł z 75% do 82%.

Reklama

Średni wiek sprawdzanych pojazdów również się zwiększył – z 10 do 11 lat (rok do roku), przy jednoczesnym wzroście przeciętnego przebiegu z 160 tys. do 163 tys. kilometrów. Import używanych samochodów stale rośnie, a obecnie 50% sprawdzanych aut pochodzi z zagranicy, z czego aż 62% ma w swojej historii odnotowane kolizje.

Pogarszający się stan importowanych samochodów. Czy to powody do obaw?

Polscy kierowcy najczęściej interesują się markami premium, z BMW na czele (7% wyszukiwań), gdzie aż 73% sprawdzanych aut tej marki ma historię wypadków i uszkodzeń. Podobnie wysokie wskaźniki dotyczą innych popularnych marek jak Audi, Volkswagen, Mercedes czy Ford:

Audi – 6 proc. wyszukiwań; średni wiek: 11 lat, średni przebieg: 184 tys. km; 62 proc. ma w swojej historii uszkodzenia i kolizje, a 93 proc. – zdarzenia związane z ryzykiem;

– 6 proc. wyszukiwań; średni wiek: 11 lat, średni przebieg: 184 tys. km; 62 proc. ma w swojej historii uszkodzenia i kolizje, a 93 proc. – zdarzenia związane z ryzykiem; Volkswagen – 6 proc. wyszukiwań; średni wiek: 12 lat, średni przebieg: 189 tys. km; 62 proc. ma w swojej historii uszkodzenia i kolizje, a 89 proc. – zdarzenia związane z ryzykiem;

– 6 proc. wyszukiwań; średni wiek: 12 lat, średni przebieg: 189 tys. km; 62 proc. ma w swojej historii uszkodzenia i kolizje, a 89 proc. – zdarzenia związane z ryzykiem; Mercedes – 5 proc. wyszukiwań; średni wiek: 13 lat, średni przebieg: 170 tys. km; 67 proc. ma w swojej historii uszkodzenia i kolizje, a 90 proc. – zdarzenia związane z ryzykiem;

– 5 proc. wyszukiwań; średni wiek: 13 lat, średni przebieg: 170 tys. km; 67 proc. ma w swojej historii uszkodzenia i kolizje, a 90 proc. – zdarzenia związane z ryzykiem; Ford – 5 proc. wyszukiwań; średni wiek: 10 lat, średni przebieg: 160 tys. km; 65 proc. ma w swojej historii uszkodzenia i kolizje, a 90 proc. – zdarzenia związane z ryzykiem.

Ciekawym zjawiskiem jest rosnące zainteresowanie chińskimi markami, których udział w bazie CARFAX zwiększył się o 12% w ciągu zaledwie trzech miesięcy. W przeciwieństwie do ogólnego trendu, samochody chińskich producentów charakteryzują się niższym wiekiem (średnio około roku) oraz mniejszym odsetkiem pojazdów z historią uszkodzeń (spadek z 8% do 6%).

Eksperci ostrzegają jednak, że rosnąca liczba szkód wśród importowanych pojazdów będzie miała długoterminowe negatywne skutki dla użytkowników. Bez odpowiednich regulacji prawnych i zwiększenia transparentności rynku, trend ten prawdopodobnie się utrzyma, narażając kierowców na nieprzewidziane koszty i zwiększone ryzyko.

Źródło: materiały prasowe