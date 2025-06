Tym będą latać Polacy przez 20 lat. Przełomowy moment LOTu

LOT już ogłosił zakup nowych samolotów regionalnych, który jest efektem długiej i zaciętej walki między Airbusem a brazylijskim Embraerem. Do końca nie było wiadomo, jaka będzie decyzja, która niezależnie od wyboru była istotna w kwestii współpracy z obydwoma państwami. Jej waga będzie odczuwana jeszcze przez kolejnych 20 lat.

Reklama

Przełomowy moment LOTu. Polskie linie finalizują ogromną inwestycję

Już dzisiaj się dokonało i Polskie Linie Lotnicze LOT ogłosiły, na co przeznaczą około dwanaście miliardów dolarów. Decyzja została ogłoszona w poniedziałek po południu przez prezesa zarządu PLL LOT Michała Fijoła oraz Benoita de Saint-Exupery'ego wiceprezesa Airbusa ds. Sprzedaży Samolotów Komercyjnych. LOT planuje zakup nawet do 84 maszyn (licząc z opcjami) – mają one zasilić flotę obsługującą zarówno rozbudowywany Centralny Port Komunikacyjny, jak i warszawskie Lotnisko Chopina. Było to o tyle istotne, że każda z możliwości wiązała ze sobą dalsze konsekwencje z zakresu stosunków międzynarodowych. Wygrana brazylijskiego Embraera oznaczałaby nie tylko ofertę na samoloty, ale też szerszą współpracę przemysłową, w tym możliwość uruchomienia linii montażowej. Z kolei w przypadku Francji, Polska wzmocniłaby sojusz obydwu krajów.

W nowej konfiguracji dla PLL LOT, Airbus A220 otrzyma polskie, komfortowe fotele Recaro, które wyróżniają się szeregiem praktycznych dodatków. Na pokładzie znajdziemy m.in. uchwyty na smartfony i tablety, porty USB-C o mocy 60W dostępne dla każdego pasażera – co pozwoli błyskawicznie naładować zarówno telefon, jak i laptopa – oraz wygodne uchwyty na kubki. Wnętrze samolotu zostało zaprojektowane tak, by stylistycznie nawiązywało do biznesowych saloników i odświeżonych kabin szerokokadłubowych maszyn LOT-u. Schowki bagażowe pomieszczą więcej walizek kabinowych, co ułatwi boarding i pozwoli szybciej zająć miejsce. Z kolei szersza, wyższa kabina z dużymi oknami zapewni pasażerom poczucie przestrzeni i komfortu. Dodatkowym atutem będzie dostęp do internetu, dzięki czemu nawet dłuższe loty upłyną jeszcze szybciej.

LOT, który od lat walczy o rynek z tanimi liniami jak Ryanair czy Wizz Air, liczy, że nowe maszyny pozwolą mu skuteczniej konkurować i dynamicznie rozwijać siatkę połączeń.

Źródła: reuters, twitter, LOT