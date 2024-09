Już nie tylko Biedronka i Lidl. Tu też naładujesz swojego elektryka

Na koniec wakacji ładowarki do samochódów elektrycznych od Powerdot pojawiły się na parkingach ponad 210 Biedronek, a kolejne 170 lokalizacji czeka na zakończenie procedur związanych z ich udostępnieniem. Niemała moc na poziomie 120 kW, jaką dysponują te stacje, pozwala na naładowanie średniej wielkości baterii w zaledwie około 20 minut. Co istotne, korzystanie z tych stacji jest niezwykle proste i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

Płatności można dokonać kartą płatniczą, a także poprzez skanowanie kodu QR. Ładowarkami do samochodów elektrycznych chwali się także Lidl, który współpracuje z firmą Elocity. Pierwsze stacje ładowania dla klientów uruchomiono w 2017 roku w Poznaniu i Warszawie, a ich sieć jest sukcesywnie rozwijana. To, że ładowarki pojawiają się pod popularnymi sieciówkami nie jest żadną nowością i zaskoczeniem dla kierowców – w końcu tego typu sklepy wybieramy najczęściej. Jednak to dopiero początek, gdyż firma Powerdot, która w tym roku otrzymała sporo pieniędzy w ramach nowej rundy finansowania, zapowiedziała ekspansję swoich ładowarek także w inne miejsca. Z pierwszych instalacji mogą już korzystać mieszkańcy Krakowa oraz kierowcy odwiedzający to miasto.

Ładowarki Powerdot pod krakowskimi galeriami handlowymi. Gdzie z nich skorzystać?

W Galerii Krakowskiej uruchomiono trzy złącza CCS o łącznej mocy 160 kW (maksymalna moc jednej wtyczki to 100 kW), jedno złącze CHAdeMO o mocy 50 kW oraz dwa złącza Type 2 o mocy 11 kW. W planach są kolejne cztery wtyczki CCS, o łącznej mocy 200 kW, oraz dwie wtyczki Type 2, które są w trakcie procedur związanych z oddaniem do użytku. Stacje ładowania znajdują się w trzech lokalizacjach, w tym jedna na dachu parkingu Galerii Krakowskiej.

W Galerii Kazimierz dostępnych jest sześć stanowisk do ładowania pojazdów elektrycznych, w tym trzy złącza CCS o łącznej mocy 150 kW (maksymalna moc jednej wtyczki to 100 kW), jedno CHAdeMO o mocy 50 kW oraz cztery złącza Type 2 (11 kW). Ta różnorodność typów i mocy złączy umożliwia korzystanie z nich właścicielom większości elektryków oraz hybryd plug-in, zarówno tym, którzy odwiedzają galerię na chwilę, jak i tym, którzy planują dłuższy postój. Przy założeniu ciągłego korzystania z infrastruktury w obu galeriach, w ciągu dnia mogą one obsłużyć nawet do 230 pojazdów. W Krakowie Powerdot posiada również stację o mocy 120 kW przy Biedronce (ul. Balicka) oraz przy showroomie Kler (ul. Tetmajera; w tym złącze CCS 100 kW).