Już nie musisz kupować Xboksa. Zeszłoroczny hit wkrótce na PS5

2025 będzie jednym z najważniejszych roków w historii gier wideo – nie tylko za sprawą zbliżającej się premiery Nintendo Switch 2, ale także przez zmieniającą się politykę Microsoftu, który dostrzegł że Xbox nie jest już tak gorącym temat jak jeszcze kilka lat temu i trzeba zrobić coś, by zainteresować graczy produkcjami, które wcześniej były dostępne na wyłączność na ich konsoli lub komputerach PC. Kilka miesięcy temu dowiedzieliśmy się, że Amerykanie otwierają się na konkurencję i sukcesywnie będą wydawać gry na konkurencyjną platformę.

Nie da się ukryć, że jednym z największych hitów z konsol Xbox jest seria Forza Horizon oddająca w ręce graczy otwarty świat pełny szalonych i wciągających wyścigów. Najnowsza odsłona, choć wydana w 2021 r., wciąż cieszy się sporą popularnością i nie dziwi, że to właśnie ten tytuł wkrótce trafi na PlayStation 5 – o czym informowaliśmy kilka tygodni temu.

Twoja nieograniczona przygoda Horizon czeka! Przemierzaj stale zmieniające się krajobrazy otwartego świata Meksyku, doświadczając niczym nieograniczonej rozgrywki samochodowej w setkach najwspanialszych samochodów, jakie kiedykolwiek wyprodukowano.

– brzmi dumnie opis jednej z najważniejszych gier Xbox, która swoje początki miała już na konsoli Xbox 360 – premiera pierwszej części odbyła się 2012 r. Forza Horizon stanowi spin-off do serii Forza i skupia się na bardziej przystępnej mechanice i rozwiązaniach przyciągających uwagę graczy, dla których symulatory są zbyt nudne i trudne. Gracze PS5, którzy wcześniej nie mieli styczności z serią, będą mogli zasiąść za kierownicami samochodów w Forza Horizon 5 już 29 kwietnia tego roku. W sprzedaży pojawią się trzy edycje gry: standardowa, Deluxe z przepustką samochodową oraz Premium zawierająca wszystkie rozszerzenia (w tym Hot Wheels i Rally Adventure), różne dodatki oraz wcześniejszy dostęp – w grę będzie można zagrać już 25 kwietnia.

Hity Xboksa także na PlayStation 5. To powolny koniec tytułów na wyłączność

Jednak to dopiero początek ekspansji gier z Xboksa na PS5. Nieco wcześniej na konsoli PlayStation pojawi się inny hit. Tym razem to zeszłoroczna produkcja studia MachineGames, którą pokochają wszyscy fani poszukiwaczy przygód. Chodzi oczywiście o Indiana Jones i Wielki Krąg – grę, która zadebiutowała w grudniu ubiegłego roku i którą na łamach Antyweb recenzował dla Was Konrad.

Odkryj jeden z największych sekretów historii w Indiana Jones i Wielki Krąg, pierwszoosobowej grze przygodowej dla jednego gracza osadzonej między wydarzeniami przedstawionymi w częściach "Raiders of the Lost Ark" i "The Last Crusade". Jest rok 1937, złowrogie siły przeczesują wszystkie zakątki świata, aby poznać sekret starożytnej siły nazywanej Wielkim Kręgiem, a jedyna osoba, która może je powstrzymać to Indiana Jones. Wcielisz się w legendarnego archeologa w zrealizowanej z kinematograficznym rozmachem przygodowej grze akcji, której twórcami jest ekipa z MachineGames, wyróżnionego nagrodami studia odpowiedzialnego za najnowszą serię Wolfenstein, a producentem wykonawczym Todd Howard, projektant gier z galerii sławy.

– gra pojawi się na PS5 już 17 kwietnia i będzie dostępna w dwóch wersjach: standardowej oraz Premium. Ta, oprócz podstawowej wersji gry, zawiera:

Dodatek fabularny Zakon Olbrzymów

Cyfrowy album graficzny

Strój Świątyni Zagłady

Pakiet Ostatniej Krucjaty

Decydując się na zakup edycji Premium gracze posiadający PS5 będą mogli zagrać w Indiana Jones i Wielki Krąg już 15 kwietnia – dwa dni przed premierą.