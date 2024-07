"Joker: Folie à Deux" coraz bliżej. To będzie najważniejsze kinowe wydarzenie roku

Do sieci trafił najnowszy zwiastun "Joker: Folie à Deux". A w nim, Joaquin Phoenix i Lady Gaga pokazują, że to do nich należeć będzie końcówka roku. Zapowiada się świetne kinowe widowisko!

"Joker" z 2019 roku okazał się niespodzianką nie tylko dla fanów uniwersum DC. Produkcja przedstawia historię Arthura Flecka, nieudolnego komika, który stopniowo pogrąża się w szaleństwie i przestępstwach. Arthur to człowiek zepchnięty na margines społeczeństwa, cierpiący na różne problemy zdrowotne i psychiczne. Przeżywa liczne upokorzenia, które popychają go do drastycznych działań. W końcu Arthur przeistacza się w Jokera, symbol chaosu i buntu przeciwko władzy. Joaquin Phoenix, który zagrał tę postać, w 2020 roku zdobył Oscara za najlepszą rolę pierwszoplanową. Jego kreacja wzbudziła zarówno kontrowersje, jak i podziw wśród fanów oraz krytyków.

Phoenix ponownie wciela się w Jokera w kolejnej części filmu. Jednak tym razem na ekranie towarzyszyć mu będzie Lady Gaga – równie kontrowersyjna, co ceniona piosenkarka, która na swoim koncie ma nominację do Oscara za pierwszoplanową rolę w "Narodziny gwiazdy". Choć statuetki za tę rolę nie otrzymała, do domu wróciła z Oscarem za najlepszą piosenkę oryginalną – "Shallow" z tego filmu.

"Joker: Folie à Deux" z nowym zwiastunem. Premiera już 4 października 2024 r.

Kilka miesięcy temu ruszyła machina promocyjna filmu. Pojawił się pierwszy plakat z Jokerem i Harley Quinn, w którą wciela się Lady Gaga oraz pierwszy zwiastun, który nie zdradzał zbyt wiele. Dziś w sieci debiutuje drugi trailer pokazujący znacznie więcej i rzucający pierwsze światło na to, z czym będziemy mieć do czynienia w przypadku kontynuacji hitu z 2019 r. Klimatyczny, tajemniczy i bardzo mroczny – a przy okazji bardzo muzyczny. "Joker: Folie à Deux" ma szansę powtórzyć sukces pierwszej części, a relacja między dwójką głównych bohaterów już teraz zdaje się bardzo prawdziwa i przekonująca.

"Joker: Folie à Deux" jeszcze nie trafił do kin, a już zbudza wiele kontrowersji. Głównie dlatego, że film w gruncie rzeczy ma być musicalem. Ma być w nim pełno piosenek śpiewanych przez głównych bohaterów (i zapewne nie tylko ich). Jak będzie w rzeczywistości? Przekonamy się już za kilka miesięcy. "Joker: Folie à Deux", w którym główne role grają wspomniani wielokrotnie Joaquin Phoenix i Lady Gaga trafi na ekrany polskich kin 4 października tego roku!