Wielki kinowy hit trafi na Disney+

Źródło: Disney

Disney dobre kilka lat temu przejął prawo do serii „Planeta Małp”. W ostatnim czasie w kinach zadebiutowała nowa część „Królestwo Planety Małp”, będąca jednocześnie sequelem „Wojny o Planetę Małp” wydanej w 2017 roku. Choć kontynuacja miała swoją premierą stosunkowo niedawno, bo 10 maja, to już mogliśmy usłyszeć o tym, że pojawi się ona na platformie Disney+. Wydarzy się to dokładnie 2 sierpnia.

Akcja filmu rozgrywa się 300 lat po wydarzeniach z poprzedniej części. W tym świecie małpy dominują na Ziemi, podczas gdy ludzie żyją w ukryciu i prowadzą prymitywny tryb życia. Nowy przywódca małp Cesar, buduje imperium. W tym samym czasie młody samiec wyrusza w trudną podróż, która nie tylko zmienia jego spojrzenie na przeszłość, ale kształtuje również przyszłość wszystkich mieszkańców Ziemi.

„Królestwo Planety Małp" z wyróżnieniem

Najnowszy film z serii „Planeta Małp” został wyróżniony „Certyfikatem Świeżości” na Rotten Tomatoes. Co jednak najważniejsze, trafił do widzów na całym świecie, zdobywając ich sympatię. Stał się jednym z większych hitów w 2024 roku, otwierając furtkę do zupełnie nowego rozdziału.

Produkcja zarobiła na całym świecie aż 396,3 mln dolarów przy budżecie wynoszącym 160 mln dolarów. Wystąpili w niej, chociażby tacy aktorzy, jak: Freya Allan (wcielająca się w rolę Ciri w serialu „Wiedźmin"), czy Owen Teague (grający w „Bastionie" oraz popularnym horrorze „To") Warto tu podkreślić, że wcześniejsze części z uniwersum „Planeta Małp” są obecnie dostępne na Disney+. Jak podaje sama platforma streamingowa, możecie na niej znaleźć:

„Planetę Małp” (1968),

„W podziemiach Planety Małp” (1970),

„Ucieczkę z Planety Małp” (1971),

„Podbój Planety Małp” (1972),

„Bitwę o Planetę Małp” (1973),

„Planetę Małp” (2001),

„Genezę Planety Małp” (2011),

„Ewolucję Planety Małp” (2014),

„Wojnę o Planetę Małp” (2017).

Osobiste odczucia

Jeżeli nie mieliście wcześniej okazji obejrzeć „Królestwa Planety Małp”, to teraz jest na to najlepszy moment. Ja sam byłem na nim w kinach pod koniec maja i muszę przyznać, że wcale nie żałuję. Otrzymałem bowiem całkiem ciekawą historię przeplataną bardzo solidnymi dialogami, czyli tym, co cenię sobie w produkcjach filmowych najbardziej.

Warto tu przypomnieć, że już wcześniej mogliście zobaczyć ten tytuł na innych platformach VOD. Był on dostępny jednak jedynie w formie wypożyczenia za dodatkową opłatą.

Tak więc na początku sierpnia lepiej zarezerwujcie sobie wolne popołudnie lub wieczór i bawcie się dobrze przy emocjonującym seansie.