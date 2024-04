Harley Quinn w objęciach Jokera. Premiera filmu coraz bliżej!

"Joker" z 2019 roku to bez wątpienia jeden z tych filmów, który zaskoczył wielu. To produkcja wzbudzająca wiele kontrowersji i zdobywająca uznanie zarówno krytyków, jak i widzów. Sequel, z oficjalnym tytułem "Joker: Folie à Deux" z pewnością zaskoczy jeszcze bardziej – choćby dlatego, że na ekranie zobaczymy Lady Gagę, która w ostatnim czasie zasłynęła nie tylko na scenie muzycznej, ale także na srebrnym ekranie. Choć były plotki, że zwiastun kontynuacji pokazany będzie przy okazji grudniowej premiery filmu "Aquaman i Zaginione Królestwo", studio Warner Bros. nie zdecydowało się na jego wczesną promocję.

Nie przeszkadza to jednak w ciągłym podgrzewaniu atmosfery wokół tej produkcji, z czym mieliśmy do czynienia przez ostatnie miesiące. Choć konkretów nigdy nie było, wygląda na to, że nadszedł czas na uruchomienie machiny marketingowej wokół "Joker: Folie à Deux". Dziś na swoich oficjalnych profilach w mediach społecznościowych, Lady Gaga zamieściła nowy plakat, na którym możemy zobaczyć Harley Quinn w objęciach Jokera, w którego ponownie wciela się Joaquin Phoenix.

"Joker: Folie à Deux" z datą premiery! Wkrótce pierwszy zwiastun

Przy okazji prezentacji plakatu, który zobaczycie powyżej, dowiedzieliśmy się dwóch konkretnych rzeczy związanych z filmem "Joker: Folie à Deux". A mianowicie – najnowszy film w reżyserii Todda Phillipsa, w którym główne role grają wspomniani już Joaquin Phoenix i Lady Gaga, na ekrany kin zawita 4 października tego roku. Choć do premiery niemal równe pół roku, na pierwszy zwiastun długo czekać nie będziemy. Ten zadebiutuje już w przyszłym tygodniu – 9 kwietnia. Czego możemy spodziewać się po filmie? "Joker: Folie à Deux" ma być połączeniem thrillera z musicalem, co z pewnością niektórym widzom może się nie spodobać. Nie da się jednak ukryć, że twórcy szykują dla fanów uniwersum ciekawe podejście do tematu jednego z najważniejszych złoczyńców w uniwersum DC.