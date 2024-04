Na kontynuację "Jokera" czekaliśmy 5 lat. "Joker: Folie à Deux" na pierwszym zwiastunie nie zdradza wiele, ale pokazuje, że mamy do czynienia z kontynuacją, na którą warto wybrać się do kina.

"Joker" z 2019 r. zaskoczył chyba wszystkich – nie tylko fanów uniwersum DC. Film opowiada historię Arthura Flecka, nieudolnego komika, który stopniowo popada w odmęty szaleństwa i zbrodni. Arthur jest człowiekiem zepchniętym na margines społeczeństwa, cierpiącym na problemy zdrowotne i psychiczne. Doświadcza on wielu upokorzeń, co prowadzi go do radykalnych kroków. Arthur staje się Jokerem, symbolem chaosu i buntu przeciwko establishmentowi. Joaquin Phoenix, który wcielił się w tę rolę, w 2020 r. otrzymał Oscara za najlepszą rolę pierwszoplanową. I nie ma się co dziwić, gdyż jego kreacja wzbudzała zarówno kontrowersje, jak i uznanie wśród fanów i krytyków. Nie zaskakuje więc, że Phoenix powraca do roli w drugim filmie.

Sequel, z oficjalnym tytułem "Joker: Folie à Deux" z pewnością zaskoczy jeszcze bardziej – choćby dlatego, że na ekranie zobaczymy Lady Gagę, która w ostatnim czasie zasłynęła nie tylko na scenie muzycznej, ale także na srebrnym ekranie. Widzowie z pewnością znają ją z filmu "A Star is Born". Artystka zdobyła Oscara za najlepszą piosenkę do tego filmu oraz nominację do nagrody dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej.

"Joker: Folie à Deux" z pierwszym zwiastunem. Premiera już niedługo!

W zeszłym tygodniu wystartowała machina promocyjna filmu. Pojawił się pierwszy plakat z Jokerem i Harley Quinn, w którą wciela się Lady Gaga oraz zapowiedź pierwszego zwiastuna. Ten właśnie trafił do sieci. Klimatyczny, tajemniczy i bardzo mroczny. "Joker: Folie à Deux" ma szansę powtórzyć sukces pierwszej części, a relacja między dwójką głównych bohaterów już teraz zdaje się bardzo prawdziwa i przekonująca.

Jednak dla wielu fanów kontrowersyjne będzie to, że film w gruncie rzeczy ma być musicalem, lub raczej filmem, w którym pełno będzie piosenek śpiewanych przez głównych bohaterów (i zapewne nie tylko ich). W zwiastunie mamy przedsmak tego, co ujrzymy i usłyszymy w kinach. Choć nie wiadomo czy cover klasyka "What The World Needs Is Love", który towarzyszy nam w tych kilkudziesięciu sekundach wideo, śpiewany jest przez Joaquina Phoenixa, to już teraz buduje atmosferę i podkreśla nietypową relację Jokera i Harley.

Źródło: Todd Phillips @ https://www.instagram.com/p/C1SvrNmpAmX

Już jakiś czas temu Todd Phillips, który odpowiada za reżyserię i scenariusz, potwierdził, że w "Joker: Folie à Deux" będzie przynajmniej 15 piosenek, które będą reinterpretacjami znanych klasyków, jednak niewykluczone, że będziemy mieć też napisane na potrzeby filmu utwory. Nie oznacza to jednak, że będzie to lekkie i wesołe kino. Nic z tych rzeczy. Nowy "Joker" to wciąż produkcja dla widzów dorosłych i można śmiało założyć, że powtórzy kasowy sukces swojego poprzednika. "Joker" z 2019 r. był pierwszym filmem z kategorią wiekową R (amerykańska klasyfikacja wskazująca na film dla osób powyżej 17 lat), który zarobił ponad miliard dolarów. Jak będzie w rzeczywistości? Wszystkiego dowiemy się już za kilka miesięcy. "Joker: Folie à Deux", w którym główne role grają wspomniani wielokrotnie Joaquin Phoenix i Lady Gaga trafi na ekrany polskich kin 5 października tego roku!