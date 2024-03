Jedna z najważniejszych nowości znika z Windows 11. Tych aplikacji już nie odpalisz

Windows 11 przyszedł dość niespodziewanie i patrząc na jego udział w rynku, z pewnością nie był to najbardziej oczekiwany system operacyjny. Jednak Microsoft starał się jak mógł, żeby uczynić ten produkt atrakcyjnym dla użytkowników, Windows 11 na start oferował m.in. automatyczny HDR w grach i ulepszoną obsługę dysków NVMe SSD, bardziej ergonomiczny interfejs czy lepszą integrację z takimi programami jak Teams czy OneDrive.

Oprócz tego jednym z głównych punktów było to, co Windows zapowiadał od dawna, czyli możliwość uruchamiania aplikacji z Androida bezpośrednio na komputerze dzięki Windows Subsystem for Android. Aplikacja była rozwijana od samego początku, a jej ostatnia aktualizacja to październik 2023, kiedy została odświeżona wizualnie i zyskała nowe funkcje.

Teraz Microsoft robi zwrot. To koniec aplikacji z Androida na Windowsie

Jak podaje sam producent, Microsoft wyciąga wtyczkę, jeżeli chodzi o Windows Subsystem for Android. Bez tej funkcji nie odpalimy już na Windowsie androidowych programów. Naturalnie - funkcja nie zniknie z Windowsa natychmiast. Jej wyłączenie planowane jest na 5 marca 2025 roku.

Pozostaje jednak pytanie - dlaczego Microsoft zabija jedną z niewielu nowości w Windowsie 11? Powodów może być kilka. Pierwszym z nich może być fakt, że funkcja ta... nikogo nie obchodziła. Być może koncept uruchamiania apek z telefonu na Windowsie nie był wcale tak atrakcyjny. Na pewno przyczynił się też do tego fakt, że w tym wypadku do instalacji musieliśmy używać Amazon Store, a więc - nie mieliśmy chociażby aplikacji od Google, a ogólna liczba apek też jest mocno ograniczona.

Kolejną kwestią jest to, że tradycyjnie dla Windowsa mamy tu kilka apek od tego samego (ponieważ część użytkowników, np. Samsungów, może to samo robić przez Phone Link), a dodatkowo - inni producenci (jak Huawei) stworzyli do tego własne, bardziej intuicyjne rozwiązania. W gry z Androida można grać przez Google Play Games, a jeżeli będziemy bardzo chcieli - możem zainstalować sobie taką aplikację jak BlueStack, która zastąpi tę funkcjonalność.

Nie wiadomo więc, co Microsoft zrobi z tematem androidowych programów. Pytanie, czy ktoś faktycznie będzie po niej płakał?