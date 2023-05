Jak informowaliśmy, Google Play Games dla PC jest już dostępne w Polsce i kto chce - może pobrać program w wersji beta na swój komputer. Dzięki temu fani gier mobilnych będą mogli zagrać w nie przy użyciu myszki i klawiatury oraz - na wygodnym dużym ekranie. Na przestrzeni lat było wiele prób przeniesienia mobilnych tytułów na komputery, ale wszystkie zatrzymywały się w pół kroku i wciąż najwygodniejszą platformą do grania w mobilne produkcje był jednak telefon.

Teraz jednak to się zmienia. Sam pobrałem program na swój komputer i nieco pograłem w niektóre produkcje. Jak wygląda to od strony gracza?

Jak pobrać gry mobilne z Androida na komputer?

Oczywiście pierwszą kwestią, jaką trzeba zrobić jest pobranie samego launchera, a można to zrobić z tej strony. Po jego instalacji zostaniemy poproszeni o zalogowanie się do naszego konta Google i... już możemy zacząć pobierać nasze ulubione pozycje. Jedyną małą przeszkodą na tej drodze może być fakt, że nasz system Windows nie jest do końca aktualny. Jeżeli brakuje nam specjalnego API - Windows Hypervisor Platform - program poprosi nas o jego doinstalowanie. Na szczęście można to zrobić z poziomu aktualizacji systemowych ( jeżeli się na to zdecydujemy Google Play Games zleci pobranie odpowiedniej aktualizacji automatycznie) więc jedyne co będziemy musieli zrobić, to pojedynczy restart systemu.

Jeżeli chodzi o bibliotekę, to wiadomo, że póki co nie jest ona kompletna. Znajdziemy tu wiele ciekawych gier, jak Genshin Impact, Gardenscapes, Dragonball Legends czy State of Survival. Brakuje jednak też sporej liczby znanych tytułów, jak Rocket League Sideswipe czy World of Tanks Blitz. Powstaje pytanie - czy ich brak spowodowany jest tym, że nie zostały "jeszcze" przepisane pod nowe sterowanie, czy tez nigdy nie trafią na komputery osobiste. Tego dowiemy się zapewne w przyszłości.

Jak gra się w gry mobilne na Windowsie?

Sam nigdy nie byłem mobilnym graczem, więc moje doświadczenie z tytułami jak Gardenscapes jest zerowe. Pobrałem jednak kilka prostszych tytułów mobilnych aby sprawdzić, jak wyglądają ich porty na Windowsa. I tutaj, ku zaskoczeniu, interfejs i sterowanie dostosowane zostało pod nową platformę. To daje więc nadzieje na to, że jeżeli chodzi o pozostałe tytuły, kwestią czasu jest zobaczenie ich w wersji na PC.

Same gry chodzą płynnie (a jakżeby inaczej) i nie zarejestrowałem żadnych problematycznych bugów czy glichy. Oczywiście - nie obyło się bez mikrotransakcji, ale jeżeli ktoś gra w takie gry, to chyba jest już do tego obrazka przyzwyczajony.

I tak, biblioteka gier na Windowsa jest uszczuplona o praktycznie wszystkie gry z gatunku multiplayer, szczególnie te bazujące na precyzyjnym sterowaniu i szybkości reakcji. To może oznaczać, że Google nie chce dawać graczom przewagi, bądź też - kod sieciowy takich gier tak bardzo się różni, że ich port na Windowsa może zająć więcej czasu bądź też - nie jest opłacalny. Póki co bowiem Google Play Games jest w wersji beta, a Google dopiero testuje rynek. Wszystko się więc będzie zapewne rozwijać w najbliższych miesiącach.

Osobiście widzę dla tego typu mechanizmów duży potencjał. Sam znam kilka osób, które przy prostych grach mobilnych spędzają dużo czasu i możliwość odpalenia ich na PC to duża zaleta.

A wy - w jaką grę chcielibyście zagrać na większym ekranie?