Nieodceniana funkcja Windows 11 jest jeszcze lepsza. Sprawdź, dlaczego!!

Microsoft wydał właśnie najnowszą aktualizację Windows Subsystem for Android dla Windows 11 przeznaczoną dla członków programu Windows Insider. Aktualizacja 2309.40000.8.0 to krok naprzód w dalszej integracji Androida z systemem Windows 11 oferując liczne nowości, które poprawiają nie tylko wydajność, ale także funkcjonalność.

Jedną z najważniejszych zmian jest możliwość umieszczania zewnętrznych plików .cer na emulatorze Androida. To ważna aktualizacja dla użytkowników, którzy często muszą zarządzać certyfikatami na swoich maszynach wirtualnych. Teraz będzie to znacznie prostsze, co zwiększa wygodę i bezpieczeństwo korzystania z aplikacji i usług na systemie Android w ramach Windows 11.

Wraz z aktualizacją pojawiły się również znaczące ulepszenia graficzne. Interfejs został odświeżony, co sprawia że praca z aplikacjami działającymi na Androidzie jest bardziej intuicyjna. Wydajność i estetyka idą tu ramię w ramię - od dłuższego czasu Microsoft przywiązuje sporo uwagi dalszemu odświeżaniu wszystkich tworzonych przez siebie narzędzi. Kolejną znaczącą nowością są aktualizacje platformy do obsługi Androida 13. Użytkownicy mogą korzystać z najnowszych funkcji i usług dostępnych w systemie zarówno w kontekście możliwości zaimplentowanego OS-u, jak i jego bezpieczeństwa. Gigant nie odpuszcza pod tym kątem i wkrótce możemy spodziewać się dalszych uaktualnień w kontekście mechanizmu WSA.

Tradycyjnie już, Microsoft zachęca entuzjastów do przesyłania swoich uwag oraz zgłaszania problemów związanych z WSA. Użytkownicy mogą przekazywać swoje opinie za pośrednictwem Centrum opinii oraz poprzez GitHuba. Choć istnieją nieoficjalne sposoby na uruchomienie WSA na starszych wersjach systemu, oficjalne ten działa jedynie na Windows 11. Jeżeli w dalszym ciągu korzystacie z Windows 10 - najlepszym sposobem na uzyskanie Windows Subsystem for Android w pełnej krasie jest uaktualnienie systemu operacyjnego do Windows 11. Microsoft raczej się nie zlituje i nie wdroży do WSA w Windows 10 najnowszych funkcji oraz nowości.

Aby korzystać z nowości w mechanizmie WSA należy być uczestnikiem programu Windows Insider, który pozwala na testowanie nowych kompilacji systemu wraz z niedostępnymi dla wszystkich funkcjami. Microsoft kładzie nacisk na rozwijanie nowoczesnych rozwiązań, a Windows 11 stanowi przyszłość ich strategii. Nie ma co zastanawiać się nad uaktualnieniem, jeżeli Wasz komputer spełnia wymagania w zakresie uruchomienia i działania "jedenastki". Nawet, jeżeli komputer nie dogaduje się "na papierze" z najnowszą wersją OS-u - i tak możecie go zainstalować dzięki wyłączeniu sprawdzania specyfikacji maszyny w trakcie instalacji. Choć Windows 11 nie do końca jest z "mojej bajki" - to mimo wszystko muszę przyznać, że ilość nowych funkcji przemawia na jego korzyść. Także i obecność WSA oraz jakość tego mechanizmu skutecznie przekonują mnie do pozostania przy Windows 11.