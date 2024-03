Jeśli pokochaliście Synów anarchii, musicie obejrzeć ten film

Choć The Bikeriders miał swoją światową premierę w sierpniu ubiegłego roku, to film zostanie udostępniony szerszej widowni dopiero 21 czerwca. Dotychczas bowiem produkcja z Tomem Hardym i Austinem Butlerem była pokazywana na wybranych festiwalach, zbierając bardzo dobre opinie. Do kinowej premiery zostało co prawda jeszcze trochę czasu, ale już teraz Focus Features – będące częścią Universal Pictures – podgrzewa atmosferę nowym zwiastunem.

Tom Hardy w roli przywódcy amerykańskiego gangu motocyklistów

The Bikeriders zapowiada się na prawdziwie męskie kino. Film przenosi widza do lat 60., a akcja rozgrywać będzie się w niewielkim amerykańskim miasteczku. To tam poznamy topowych aktorów męskiego kina akcji, takich jak Tom Hardy, Austin Butler, Boyd Holbrook czy Norman Reedus. Ta doborowa ekipa odpowiada za gang motocyklowy, który sieje postrach w okolicy i ściąga na siebie kłopoty.

Niczym w Synach anarchii nie zabraknie więc bijatyk, ton wypalonych papierosów, konfliktów z lokalnymi oprychami oraz oczywiście przejazdów na motocyklach w akompaniamencie ryku silnika i blasku zachodzącego słońca. The Bikeriders przejechało dość wyboistą drogę, bo serial pierwotnie należał do Disneya i miał trafić na VOD, ale przez strajki aktorów zniknął z listy premier. Dzięki staraniom Focus Features i pozyskaniom praw do produkcji film trafi ostatecznie do kin. Co ciekawe, oprócz gwiazdorskiej obsady, duże nazwiska pojawiły się też za sterami filmu. Reżyserem The Bikeriders jest bowiem Jeff Nichols, będący obecnie jednym z najciekawszych twórców kina niezależnego – film o motocyklistach powstał według jego autorskiego scenariusza.