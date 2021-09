Dobra klawiatura jest dla mnie na wagę złota. I choć działające klawiatury motylkowe w Macbookach uwielbiam, to jednak z tym ich działaniem bywa różnie. Dlatego od wielu miesięcy korzystam z klawiatur zewnętrznych. Od kilkunastu miesięcy (poza małymi skokami w bok dla mechaników, które doprowadzają wszystkich w promieniu kilku metrów do szału) moją podstawową klawiaturą pozostaje Logitech MX Keys for Mac. Nie będę ukrywał, że... uwielbiam tę klawiaturę. Jest ona jednak stosunkowo duża - wszystko przez blok numeryczny. Dla mnie: kompletnie zbędny, bo w ogóle z niego nie korzystam. Najwyraźniej producent zdaje sobie sprawę z tego, że nie wszyscy potrzebują zestawu dodatkowych klawiszy numerycznych - i przedstawia dziś... nowe wcielenie swojej najlepszej klawiatury: Logitech MX Keys Mini.

Logitech MX Keys Mini - uwielbiana klawiatura teraz bez bloku numerycznego

Logitech MX Keys Mini to właściwie ta sama uwielbiana klawiatura, ale w mniejszym rozmiarze. W oficjalnej wiadomości prasowej czytamy:

Klawisze MX Keys Mini zostały zaprojektowane w układzie Perfect Stroke i rozkładają siłę nacisku równomiernie na powierzchni, dzięki czemu każde naciśnięcie jest ciche, naturalne i płynne – nawet to przy krawędzi klawisza. Mniejszy rozmiar klawiatury umożliwia również wyrównanie ramion podczas siedzenia i pozwala umieścić mysz bliżej klawiatury, co przekłada się na lepszą postawę i ergonomię. Zwiększona stabilność klawiszy optymalizuje szybkość reakcji, a wyczuwalne dotykiem wskazówki dotyczące ułożenia dłoni ułatwiają orientację palców i pozwalają zachować płynność pracy.

Te same profile, te same materiały, ta sama kompatybilność - i te same technologie. Klawiaturę również naładujemy za pośrednictwem USB typu C, a całość działa w oparciu o Bluetooth Low Energy. Nic nie zmieniło się także w kwestii kompatybilności. Są jednak drobne nowości - klawisz dyktowania (dla macOS oraz Windowsa), wyciszania mikrofonu oraz... łatwego dostępu do emoji.

Wszystkie produkty zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu nie tylko doskonałego rozwiązania do pracy, ale również zminimalizowaniu negatywnego wpływu na środowisko. Część plastikowych komponentów myszy MX Keys Mini jest wykonana z plastiku pochodzącego z recyklingu (PCR) - 30% w przypadku grafitu i 12% w przypadku jasnoszarego i różowego koloru.

Logitech MX Keys Mini - klawiatura już dostępna. Znamy także ceny

Logitech MX Keys Mini trafiła dziś oficjalnie do sprzedaży - i można ją zamówić w trzech wariantach kolorystycznych: różowym, bladoszarym i grafitowym. Klawiatura dostępna jest w wersji klawiszowej dla komputerów z Windowsem oraz macOS (Logitech MX Keys Mini for Mac). Sugerowana cena - niezależnie od wariantu - to 479 złotych.

Źródło: informacja prasowa