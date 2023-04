Czytniki e-booków zyskały na popularności, podobnie jak internetowe księgarnie i usługi abonamentowe. Jaki model e-czytnika wybrać? Czy Kindle to najlepszy czytnik ebooków? Co z PocketBookiem lub inkBookiem?

Jaki czytnik ebooków wybrać - poradnik

Ostatnie lata sprawiły, że rynek ebooków dynamicznie rozwinął się w Polsce. O popularności eczytników stanowią także usługi subskrypcyjne, czyli ebooki na abonament w Legimi lub Empik Go. Są one dostępne na większości urządzeń sprzedawanych w Polsce, ale jaki czytników ebooków wybrać? Które modele są aktualnie najpopularniejsze i które z nich oferują najlepsze możliwości za przystępną cenę? Poniżej znajdziecie najciekawsze, naszym zdaniem, modele, których ceny zaczynają się od kilkuset złotych i kończą na ponad tysiącu.

Kindle Paperwhite

Kindle Paperwhite przez wiele lat był najlepszym wyborem dla każdego czytelnika, ale dziś jest raczej urządzeniem drugiego wyboru ze względu na wyższą cenę względem podstawowego modelu Kindle. Owszem, posiada ekran o wysokiej rozdzielczości, podświetlenie, nieco większy wyświetlacz 6,8 cala, złącze USB-C i regulację barwy podświetlenia i jest nawet wodoodporny, ale w porównaniu z tańszym modelem nie dostajemy aż tyle więcej. Wersja bez reklam kosztuje aż 789 zł, co jest sporą kwotą. Dostępny jest też wariant Signature Edition z bezprzewodowym ładowaniem i automatyczną regulacją jasności ekranu za 869 zł.

Kindle

Podstawowy model Kindle to teraz wysoka rozdzielczość wyświetlacza 6,8 cala 300 PPI, podświetlenie i złącze USB-C. Czy potrzebujemy czegoś więcej? Do podstawowego czytania raczej nie, a przecież teraz takie usługi jak Legimi i EmpikGo są również dostępne na czytnikach Kindle, więc nie jesteśmy ograniczeni do książek cyfrowych kupowanych w Internecie na sztuki. Brak języka polskiego w menu i jakichkolwiek przycisków (poza włącznikiem) może niektórych odstraszyć, ale szybkość działania i niezawodność ekosystemu (m. in. synchronizacji postępów czytania) to solidne atuty każdego Kindle. Cena to 509,99 zł na Amazon (wersja bez reklam)

inkBOOK Calypso Plus Black

Jeden z tańszych modeli w zestawieniu, który oferuje podświetlany ekran z PPI na poziomie 212, 6-calowy ekran, 16 GB wbudowanej pamięci, czytnik kart microSD i Android 8.1. Dostępne są m. in. aplikacje Google Translate, Legimi, Empik Go, Publio. Czytnik wygrywa liczbą dostępnych kolorów: czerwony, niebieski, czarny, szary, różowy, żółty. Menu jest w języku polskim, a gwarancja producenta jest oferowana na 3 lata. Obudowa wykonana jest z plastiku, a użytkownik może skorzystać z zestawów przycisków

PocketBook Touch Lux 5

Najczęściej kupowany przez wielu Polaków czytnik posiada ekran 6 cali o współczynniku PPI 212. Posiada podświetlenie i regulowanie temperatury światła, a całość waży tylko 155 gramów. Pod wyświetlaczem znalazły się cztery przyciski - domowy, dwa nawigacyjne i menu. Wbudowana pamięć wynosi 8 GB, ale można ją rozbudować o dodatkowe 32 GB za pomocą karty microSD. Czytnik radzi sobie ze wszystkimi popularnymi formatami oraz wspiera usługę Send-To-PocketBook działający podobnie do Send to Kindle. Wśród aplikacji pojawiają się LEgimi, EmpikGo, Dropbox, Sudoku, Scribble i inne. Dostępny jest w dwóch kolorach: czarnym i bordowym. PocketBook Touch Lux 5 kosztuje 579 zł.

Ciekawą alternatywą jest PocketBook Color z kolorowym ekranem e-ink wyświetlającym 4096 kolorów.

Kindle Oasis 3

Najdroższy czytnik Kindle Oasis (3. generacja) posida 7-calowy ekran o współczynniku PPI wynoszącym ponad 300. Urządzenie automatycznie dostosowuje jasność ekranu i barwę światła do otoczenia. Obudowa wykonana jest z aluminium, co nie wpływa znacząco na masę, ale polepsza wytrzymałość czytnika. Kindle Oasis współpracuje z dedykowanymi magnetycznymi okładkami, które oferują dodatkową baterię i ochronę ekranu. Cena jest naprawdę wysoka: 999,99 zł za 8 GB wbudowanej pamięci i brak reklam. Za wersję 32 GB zapłacimy aż 1199,99 zł.