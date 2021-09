Kindle Paperwhite nie bez przyczyny jest najchętniej wybieranym modelem z oferty Amazona - łączy w sobie najbardziej pożądane cechy i funkcje, a jego cena pozostaje atrakcyjna. Czy to się zmieni w przypadku nowego modelu, czyli 5. generacji tego czytnika? Trudno powiedzieć, bo dysponujemy przeciekami, ale pochodzą bezpośrednio ze strony Amazonu, więc z dużą dozą prawdopodobieństwa można je uznać za w miarę potwierdzone informacje. Są to bowiem zrzuty ekranu ze strony sklepu, gdzie nowy Kindle Paperwhite zostaje porównany z innymi modeli czytników.

Kindle Paperwhite 5 - co nowego?

Z tabelki wynika, że Kindle Paperwhite 5 będzie posiadać delikatnie większy ekran - przekątna 6,8 cala zamiast dotychczasowych 6 cali - o współczynniku PPI na poziomie 300 (wciąż wysoki). Wyposażony będzie w 17 diod podświetlających i regulację barwy światła, ramki po bokach i u góry są nieco smuklejsze, natomiast niezmienna pozostaje klasa wodoodporności. Cena takiego modelu ma wynieść 149,99 dolara. Co ciekawe, planowany jest też droższy, nieco lepszy model Kindle Paperwhite 5 Signature Edition.

Kindle Paperwhite 5 Signature Edition - czym się różni?

W tym przypadku również otrzymamy nieco większy ekran o tej samej specyfikacji, co podstawowy model, ale trudno nie zauważyć takich różnic, jak bardziej pojemna pamięć (32 GB zamiast 8 GB), obecność czujników do automatycznej regulacji poziomu jasności oraz ładowanie bezprzewodowe. Cena tego modelu będzie oczywiście wyższa - jeśli sprawdzą się przecieki, to trzeba będzie spodziewać się równowartości 209,99 dolara.

Wygląda na to, że po ostatnich wyprzedażach - gdy Amazon starał się opróżnić magazyny z pozostałych egzemplarzy Paperwhite'a 4 - dość szybko poznamy następcę. Czy jest to spodziewana aktualizacja? Najwięcej wyczekiwanych zmian przyniosła chyba 4. generacja modelu, natomiast teraz podstawowy model będzie delikatnym szlifem. Pytanie więc brzmi, czy klienci będą zainteresowani dodatkowymi funkcjami Signature Edition będą skłonni dopłacić za większą pamięć, czujniki oraz bezprzewodowe ładowanie.

Źródło: Świat Czytników