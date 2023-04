Kobo Elipsa 2E - nowy, 10,3-calowy to nowy czytnik Rakutena. Co trzeba o nim wiedzieć?

W świecie e-czytników w wielu regionach te od Amazonu nie mają sobie równych. Nie są tak przystępne cenowe jak zwykły być przed laty, trudno więc nazwać je tanimi, ale — przynajmniej te podstawowe modele — wciąż są w zasięgu ręki wielu potencjalnie zainteresowanych. W ostatnich latach Kindle Scribe, czyli największy wariant pozwalający nie tylko na wygodne czytanie ale również notowanie, zaskarbia sobie serca coraz szerszej publiczności. Konkurencja jednak nie śpi i oferuje podobne urządzenia. Kobo wprowadza udoskonaloną wersję swojego czytniko-notatnika. Oto Kobo Elipsa 2E!

Kobo Elipsa 2E - 10,3" czytnik ze stylusem w zestawie

Nowa generacja czytnika od Rakuten, Kobo Elipsa 2E, chce jeszcze bardziej zbliżyć użytkowników do doświadczenia jakie oferowałaby klasyczna książka. Zasługa w tym nowej generacji ekranu pokrytego warstwą antyrefleksyjną, korzystającego z technologii ComfortLight PRO. Ta ostatnia ma odpowiadać za zmniejszenie ekspozycji na niebieskie światło, efektem czego oczy użytkowników będą się zmniej męczyć. Dołączony do zestawu stylus (Kobo Stylus 2) pomoże wygodnie notować i nanosić komentarze do otwartych dokumentów. Dzięki systemowi tworzenia zeszytów, możemy wszystkie nasze zapiski wygodnie segregować — a także w banalnie prosty sposób przesyłać do chmury.

"Od ponad dekady wprowadzamy innowacje w cyfrowej przestrzeni czytelniczej dzięki najlepszym w swojej klasie czytnikom elektronicznym, bogatej ofercie ebooków i audiobooków oraz najlepiej ocenianym aplikacjom Kobo. Kobo Elipsa 2E to najnowszy krok w naszej podróży, która ma na celu uczynić doświadczenia czytelników jeszcze lepszymi – staramy się zacierać granicę pomiędzy książkami tradycyjnymi i cyfrowymi oferując niezrównane doświadczenie czytelnicze." – powiedział Michael Tamblyn, CEO, Rakuten Kobo.

32 gigabajty wbudowanej pamięci pozwolą na składowanie setek książek i własnych zapisków. Nie zabrakło także wsparcia dla audiobooków, a technologia Bluetooth pozwoli wygodnie podłączyć bezprzewodowe słuchawki.

Do dyspozycji użytkowników oddano nie tylko płynne pisanie, ale także ekspresowe wymazywanie błędów oraz podkreślanie tekstu za pośrednictwem zakreślacza. Magnetyczne "przypinanie" do czytnika pozwoli mieć go zawsze przy sobie bez obaw o to, że akcesorium zaginie.

Wraz z czytnikiem debiutuje także nowe etui ochronne — Sleep Cover zaprojektowane z myślą o czytnikach Kobo Elipsa 2E. Jak zapewnia producent — w 97% zostało ono stworzone z przetworzonego plastiku, akcentując w ten sposób ekologiczny aspekt podejścia do biznesu. Po zamknięciu etui — czytnik automatycznie zostanie zablokowany i uśpiony, zapewniając ochronę zarówno dla ekranu czytnika jak i przypiętego do niego Kobo Stylus 2.

"Rozumiemy, że dla wielu osób czytanie to coś więcej niż słowa zapisane na stronie. Wiele z nich chce aktywnie angażować się w idee, o których czytają. Funkcje zaznaczania, podkreślania oraz notowania w notatnikach przy użyciu wszechstronnego, intuicyjnie zaprojektowanego rysika są niezbędne do uchwycenia myśli i pomysłów, inspirowanych przez lekturę. Dla zapalonych czytelników literatury faktu, do tej pory eBooki nie były optymalnym medium, ponieważ nie pozwalały na zaznaczanie tekstu i angażowanie się w treść tak skutecznie jak w przypadku książki drukowanej. Wprowadzając Kobo Stylus, rozwiązaliśmy ten problem, a dzięki Kobo Elipsa 2E i naszemu ulepszonemu Kobo Stylus 2, stworzyliśmy doskonałe doświadczenie czytelnicze dla wszystich fanów literatury." – dodaje Tamblyn.

Kobo Elipsa 2E - cena i dostępność

Od dziś oficjalnie można zamawiać czytniki Kobo Elipsa 2E oraz nowe etui Sleep Cover — jednak do sprzedaży trafią one za równe dwa tygodnie, 19 kwietnia. Ile przyjdzie nam za tę przyjemność zapłacić? Zestaw czytnika i stylusa wyceniony został na 1849 zł. Za etui Sleep Cover Kobo Elipsa 2E zapłacimy zaś 329,99 zł. Tradycyjnie zestawy można zamówić na oficjalnej stronie oraz u garstki wybranych sprzedawców. Polscy użytkownicy decydujący się na zakup sprzętu oraz etui w dniach 5-18 kwietnia mogą liczyć na 50% zniżki dla ochronnego akcesorium.

Kobo Elipsa 2E - jakieś pytania?

Urządzenie jest już w naszych rękach i zabieramy się za testy. Macie jakieś pytania na które odpowiedzi chcielibyście poznać w recenzji? Oddajemy do Waszej dyspozycji komentarze, a sami zabieramy się do czytania, klikania, mazania stylusem i notowania!