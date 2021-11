Sięgnij po czytnik Kindle i ulubione ebooki z Empik Go - wszystko, co musisz wiedzieć

Nic więc dziwnego, że prawie każdy czytelnik zainteresował się ofertę na abonament, skoro w cenie jednej książki lub taniej można uzyskać dostępu do dziesiątek tysięcy tytułów. To sprawia, że decyzja o rozpoczęciu czytania nowej książki jest łatwiejsza, bo jeśli okaże się czymś innym, niż liczyliśmy, to można od razu sięgnąć po inną. Do pewnego momentu należało jednak pogodzić się z pewnym rozgraniczeniem - subskrypcje dostępne były przede wszystkim na tabletach, dzięki dedykowanym aplikacjom, natomiast e-czytniki były wybierane wtedy, gdy ebooka kupowaliśmy. Na całe szczęście ta granica coraz bardziej się zaciera.

Dlaczego Empik Go trafiło na Kindle?

Dobrym przykładem na to jest oferta Empik Go, która od dłuższego czasu wspierała czytniki InkBook oraz PocketBook, dzięki przygotowanym z myślą o tych czytnikach aplikacjom. Było to możliwe dzięki otwartej platformie, jaką charakteryzują się te czytniki, głównie na tle konkurencji w postaci Kindle. Nie ulega wątpliwości, że urządzenia te są jednymi z najczęściej wybieranych przez czytelników, dlatego żadną niespodzianką nie jest chęć pojawienia się i na tej platformie przez Empik. O to, dlaczego tak istotne jest to dla Empik Go, odpowiada Michał Kiender, Digital Content Product Division Manager:

Urządzenia Kindle to najpopularniejsze czytniki ebooków zarówno w Polsce, jak i na świecie. Dlatego, jeśli chcieliśmy szeroko promować eczytelnictwo, nie mogliśmy pozostawić użytkowników popularnych “kundelków” bez dostępu do aplikacji Empik Go. Naszym celem jest przekonanie miłośników książek do treści cyfrowych, stąd też powinniśmy być dostępni na możliwie jak największej liczbie urządzeń.

Jak działa Empik Go na Kindle? Wspierane systemy i czytniki

I tak się właśnie dzieje, bo dzięki aplikacji Empik Go dla Kindle, którą zainstalujemy na komputerach z Windowsem i macOS (przygotowano dwa warianty z myślą o procesorach Apple M1 oraz Intela), nareszcie będzie można czytać książki z katalogu usługi na czytnikach Kindle. W tej chwili wspierane są następujące modele czytników: Kindle Touch, tradycyjne modele Kindle 7, 8 oraz 10, wszystkie modele niesamowicie popularnego Paperwhite (modele 1-5), Voyage oraz najwyższy model premium Oasis (wersje 1-3). Na samym czytniku nie musimy instalować dodatkowego oprogramowania, bo cały proces kopiowania ebooków znajduje się po stronie aplikacji na komputerze.

W obecnej sytuacji wzrosła też liczba urządzeń, na których można korzystać z abonamentu Empik Go z dwóch do trzech (2 dowolne i 1 czytnik Kindle). Należy jednak pamiętać, że jednocześnie synchronizować można tylko jeden czytnik Kindle, a w każdym miesiącu można przesłać maksymalnie 10 ebooków, zaś sama aplikacja jest dostępna dla klientów z aktywnymi subskrypcjami Empik Go (wszystkie warianty) oraz uczestników programu Empik Premium i Empik Premium Free, w których ofercie również znajdują się ebooki dostępne od ręki.

Co jeszcze muszę wiedzieć o Empik Go na Kindle?

Każdy przesłany ebook będzie można czytać na Kindle do końca okresu rozliczeniowego - po tym terminie staną się niedostępne i niezbędne będzie ponowne podłączenie czytnika do komputera za pomocą aplikacji. Po synchronizacji (jeśli posiadasz aktywny abonament) ebooki ponownie będą dostępne do czytania. Ewentualna zmiana czytnika na inny jest możliwa raz na 40 dni.

Empik Go na Kindle będzie stale rozwijane

O tym, że prace nad aplikacją wciąż trwają, zapewnia Michał Kiender: Obecna aplikacja jest wersją beta, którą iteracyjnie rozwijamy w oparciu o feedback użytkowników. Oczywiście, po wprowadzeniu wersji 1.0 również nie zamierzamy spocząć na laurach. Wciąż pojawiają się nowe modele czytników (jak ostatnio zaprezentowany Paperwhite 5), a czytelnicy cały czas przesyłają nam mnóstwo wartościowych sugestii i opinii – na pewno mamy nad czym pracować. Ale które z funkcji aplikacji były najważniejsze z punktu widzenia twórców, którzy odpowiadają za umożliwienie korzystania z Empik Go na czytnikach Kindle? Tłumaczy Michał Kiender: Punkt widzenia twórców to jednocześnie punkt widzenia klientów. Nie powinniśmy tworzyć aplikacji sami dla siebie – musi ona trafiać w potrzeby czytelników (choć musimy przyznać, że wielu z nas jest eczytelnikami, dlatego praca nad aplikacjami daje nam ogromną frajdę;).

Najistotniejsze były:

dostęp na jak największej liczbie modeli czytników – wciąż sprawdzamy możliwości obsługi kolejnych urządzeń; serdecznie zachęcamy do zgłaszania się do nas, jeśli posiadacie nieuwzględnione w aplikacji czytniki,

możliwość skorzystania z aplikacji w ramach dowolnego abonamentu - w tym dla czytelników posiadających abonament biblioteczny,

prostota działania - tak aby można było czytać ebooki na Kindle bez rozbudowanych

instrukcji obsługi,

dodanie Kindle jako kolejnego urządzenia - dzięki czemu z Empik Go można korzystać jednocześnie na telefonie, na czytniku Pocketbook lub InkBOOK oraz Kindle

Kopiowanie książek z Empik Go na Kindle to bułka z masłem

Samo działanie aplikacji w wersji beta dobrze prognozuje na przyszłość. Za pomocą tej opcji szybko można osiągnąć podstawowe cele.. Po uruchomieniu aplikacji na komputerze logujemy się na swoje konto Empik z użyciem znanych nam loginu i hasła, a następnie za pomocą przewodu łączymy czytnik Kindle z komputerem. Bardzo dobrze, że na komunikacie wymienione są wspierane modele, ponieważ użytkownik od razu może dowiedzieć się, które z nich są obsługiwane i w razie problemów sytuacja może być wyjaśniona od ręki. Po połączeniu się z czytnikiem zobaczymy listę książek na naszej półce - wybieramy interesujące nas tytuły i w prawym dolnym rogu klikamy na “Prześlij na Kindle”. Po chwili czekania ujrzymy komunikat “Tytuły zostały przesłane” i od tego momentu można czytać ebooki z Empik Go na Kindle. Proste i przyjemne.

Na pewno wiele osób czekało na obsługę Empik Go na czytnikach Kindle

Wprowadzona nowość to duży krok dla Empiku, a przede wszystkim dla czytelników, którzy z pełną swobodą mogą wybierać ulubione książki i czytać je na dowolnym urządzeniu. Kindle są bezsprzecznym liderem na rynku e-czytników i jestem pewien, że wśród subskrybentów Empik Go nie brakuje osób, które z dnia na dzień zyskały możliwość sięgania po swój czytnik, by czytać ebooki z obszernego katalogu, który oferuje wydawca. Od teraz jej abonenci mogą czytać ebooki dostępne w aplikacji na czytnikach marki Kindle, bo aplikacja w wersji beta trafiła do pierwszych czytelników pod koniec października. Jeszcze w grudniu pojawi się jej wersja 1.0., która uwzględni komentarze zgłaszane przez fanów ebooków.

--

Materiał powstał we współpracy z marką Empik GO