Dokument z Worda na Kindle'u? Żaden problem!

Kindle to już nie tylko książki

Zapewne każdy doskonale zdaje sobie sprawę z tego, czym jest Kindle — czytnik do e-booków od Amazona szturmem podbił serca użytkowników i zdobył ogromną popularność, a każda kolejna wersja tego urządzenia zyskuje kolejne przydatne funkcje. Kindle właściwie urósł już do miana synonimu dla czytników e-booków, podobnie jak iPad zastępuje wszystkim słowo tablet. Czy to faktycznie najlepsze czytniki na rynku? Co należy o nich wiedzieć? Wszystkie informacje na ten temat możecie znaleźć w artykule Konrada Kozłowskiego.

Teraz jednak Amazon Kindle zyskał nową funkcję, która bez dwóch zdań będzie bardzo często wykorzystywana przez sporą część użytkowników. Wszystko dzięki interakcji z programem giganta z Redmond.

Microsoft Word polubił się z Amazon Kindle

Firma, na której czele stoi Satya Nadella, poinformowała o nowej funkcji z aplikacji Microsoft Word na systemach Windows oraz macOS, dzięki której możemy wysłać wybrany dokument bezpośrednio na naszego Kindle'a. Dokumenty możemy następnie otworzyć na dwa sposoby:

Jak książka Kindle: ta opcja umożliwia dostosowanie rozmiarów czcionek i układów stron i najlepiej nadaje się do tekstu z prostszym formatowaniem i czytaniem na mniejszych ekranach. Obsługuje również odręczne karteczki samoprzylepne z Kindle Scribe.

Źródło: Microsoft

Jak wydrukowany dokument: ta opcja zachowuje układ strony i formatowanie bez zmian i najlepiej nadaje się do tekstu o bardziej złożonym formatowaniu i elementach, takich jak osadzone tabele. Obsługuje również pisanie bezpośrednio na stronie za pomocą Kindle Scribe.

Funkcjonalność jest dostępna dla osób korzystających z Microsoft 365 Insider w systemie Windows w Beta Channel (wersja 2305, build 16403.20000) i Current Channel (Preview, wersja 2304, build 16327.20104). Jest to również dostępna na macOS (wersja 16.72, build 23040200).

