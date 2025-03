Dacia Duster to od wielu już lat jedno z najpopularniejszych aut typu SUV w Polsce. Od 2024 roku dostępna jest nowa generacja tego auta, o której mogliście przeczytać m.in. tutaj, gdzie opisałem także walory praktyczne i funkcjonalność wnętrza Dacii Duster 2025. Niska cena zakupu tego auta nie oznacza jednak, że możemy zignorować koszt codziennej jazdy, a więc przede wszystkim paliwa.

Reklama

Najniższe spalanie, ale czy najlepsza opcja?

Cennik nie pozostawia wątpliwości: najtańsza Dacia Duster to wersja 1.0 ECO-G 100 z fabryczną instalacją gazową – od ~79 tys. zł (rocznik 2024) w wersji Essential oraz ~87 tys. zł za lepiej wyposażone Expression. Benzynowa odmiana – 1.2 l TCe 130 – jest droższa o około 8 tys. zł (przy tej samej wersji wyposażenia Expression). Za hybrydę 1.6l 140 trzeba dopłacić kolejne ~5 tys. zł. Podobne pieniądze kosztuje jedyny dostępny wariant 4x4 Dustera: TCe 130 4x4. Czas sprawdzić rzeczywiste zużycie paliwa:

Powyżej znajduje się zestawienie wszystkich czterech wersji Dacii Duster pod kątem spalania benzyny i gazu wraz z porównaniem do innych aut w segmencie, np. MG HS, Volkswagena T-Roc, Citroena C5 Aircross, czy Renault Captur. Wersję ECO-G testowałem używając zamiennie benzyny jak i LPG. Nie powinno być zaskoczeniem, że zużycie gazu jest najwyższe. Warto zwrócić uwagę na wyniki MG HS-a, który kosztuje podobne pieniądze do Dustera. Chińskie auto jest wyraźnie mniej oszczędne.

Poniżej zamieszczam filmy z testowego przejazdu po mieście każdej wersji Dustera:

Pod kątem jazdy miejskiej Duster Hybrid 140 oferuje najniższe spalanie i to znacząco. Okolice 4 l/100 km kontra 5,4 w przypadku 1.2 TCe, a już w ogóle względem 8,1 l/100 km gazu LPG – to przepaść.

Wymagany jest jeszcze komentarz do powyższych wyników. Testy, szczególnie w mieście, dotyczą jazdy ekonomicznej – z uwagą, przewidującego stylu. Jadąc mniej ostrożnie rośnie przewaga Dustera hybrydowego nad wersjami 1.2 TCe oraz 1.0 ECO-G. Dodatkowo, jeśli zamierzamy żwawiej przyspieszać (niż średnia kierowców w Polsce), to różnica jeszcze bardziej wzrośnie, szczególnie jeśli porównamy 1.2 TCe 130 do 1.0 ECO-G 100. Najwięcej straci właśnie Duster z gazem, który podczas w miarę dynamicznej jazdy po mieście będzie potrzebował około 11-12 l/100 km tego paliwa, podczas gdy 1.2 TCe 130 zadowoli się raczej 7 l/100 km.

Jednostka 1.2 TCe 130 w Dacii Duster

Napęd hybrydowy w Dacii Duster Hybrid 140



Najtańsza opcja na jazdę Dacią Duster?

Gdy uwzględnić cenę za paliwo – przyjmijmy 6,0 za 1 l benzyny PB95 oraz 3,2 zł za 1l gazu LPG – to pod względem (https://antyweb.pl/rzeczywisty-koszt-przejechania-100-km-diesel-benzyna-gaz-lpg-hybryda-elektryk-ev)kosztu przejechania 100 km poza miastem bezdyskusyjnie rywalizację wygra Dacia Duster 1.0 ECO-G z fabryczną instalacją gazu LPG. Oczywiście przy założeniu, że benzyny nie będziemy prawie w ogóle zużywać. W mieście z kolei: Duster Hybrid 140 nie daje szans pozostałym wersjom napędowym. W całkowitym uśrednieniu (wszystkich scenariuszy testowych) wygląda to następująco:

Dacia Duster 1.2 TCe 4x2: 5,88 l/100 km, co oznacza ~35,3 zł/100 km

Dacia Duster 1.0 ECO-G LPG: 8,98 l/100 km, co oznacza ~29 zł/100 km

Dacia Duster Hybrid 140: 5,53 l/100 km, co oznacza ~33 zł/100 km

Dacia Duster 1.2 TCe 4x4: 6,23 l/100 km, co oznacza ~37,5 zł/100 km

Dacia Duster 1.0 ECO-G LPG

Dacia Duster 1.0 ECO-G LPG



Jeśli uwzględnić niższą cenę Dustera z gazem LPG (o około 8 tys. zł od 1.2 TCe 130), to nie powinniśmy się dziwić, że 1.0 ECO-G cieszy się tak dużym zainteresowaniem. No chyba, że bierzemy pod uwagę dynamikę poszczególnych wersji:

Reklama

Dynamika, czyli jakie jest przyspieszenie Dacii Duster?

Sprawdziłem każdą wersję pod kątem przyspieszenia 0-100-140 km/h i bez zaskoczenia 1.2 l TCe 130 KM oferuje najlepszy sprint, o ile oczywiście odpowiednio szybko zmieniamy biegi. Dla mniej wprawnych osób hybrydowa Dacia Duster może okazać się szybsza do mniej więcej 120 km/h. Powyżej bowiem, pojawia się chwilowa przerwa w dopływie mocy – to typowa sytuacja tej wersji hybrydowego napędu Renault.

Nie bez powodu skrót LPG rozwijany jest przez wielu jako „lepsze paliwo”, bo rzeczywiście Duster 1.0 ECO-G 100 zasilany gazem oferuje lepsze przyspieszenie niż używając benzyny. Nie zmienia to faktu, że w 100 KM jakie oferuje ta wersja pozwala na przyspieszenie 0-100 km/h nawet powyżej 13 s, co przy 10 s jakie jest do osiągnięcia w 1.2 TCe robi naprawdę sporą różnicę. Dacia Duster 1.2 TCe szybciej osiąga 161 km/h, niż Duster 1.0 ECO-G 100 rozpędzi się do 140 km/h.

Reklama

Wrażenia z jazdy każdą wersją napędową

Nie ma wątpliwości, że najprzyjemniej jeździ się po mieście hybrydowym Dusterem, a to głównie dzięki obecności automatycznej skrzyni biegów, no i elektrycznemu silnikowi – w parze zapewniają one po prostu najlepszą i najłatwiej dostępną dynamikę jazdy. Wadą jest momentami stosunkowo głośne działanie silnika spalinowego, szczególnie że pojawia się ono w mniej spodziewanych momentach – np. podczas jazdy ze stałą prędkością typu 50-60 km/h. Duster Hybrid 140 ma też najmniej wibracji – jest tutaj silnik 4-cylindrowy, a do tego jest on relatywnie rzadko używany.

Dacia Duster 1.2 l TCe ma instalację miękkiej hybrydy (MHEV – Mild Hybrid), która pozwala na wcześniejsze wyłączenie silnika spalinowego, a także wspiera podczas przyspieszenia. W efekcie, dynamika w niskim i średnim zakresie obrotów jest nieporównywalnie lepsza od 1.0 ECO-G 100. Ma się wręcz wrażenie, że TCe ma dwa razy więcej mocy. W efekcie wcześniej można zmienić bieg na wyższy, silnik mniej hałasuje, jest też niższe spalanie, o czym pisałem wcześniej. System Mild Hybrid znacząco też redukuje wibracje podczas wyłączania i włączania silnika spalinowego. Tutaj także jest bardzo duża różnica względem 1.0 ECO-G. Jedyne, do czego trzeba się przyzwyczaić, to zwykle dosyć mocne wytracanie prędkości po zdjęciu nogi z gazu, co wynika z odzyskiwania energii w takiej sytuacji – nawet bez hamowania ze strony kierowcy.

Taką łatwo zauważalną poprawą w codziennym użytkowaniu jest możliwość przejechania przez wysokie progi zwalniające korzystając z „dwójki” w Dusterze z TCe. W przypadku 1.0 ECO-G trzeba raczej skorzystać z pierwszego biegu, bo zwyczajnie możemy zdławić silnik próbując ponownie rozpędzać się z „dwójki”.

Wersja czteronapędowa czyli Dacia Duster 1.2 TCe 130 4x4 ma wszystkie cechy wyżej opisanego przednionapędowego Dustera TCe, ale tutaj mamy nieco krótszy pierwszy bieg, co przydaje się poza drogą utwardzoną, ale ogranicza nieco dynamikę na asfalcie.

Dacia Duster 1.0 ECO-G ma prosty silnik, bez żadnego elektrycznego wspomagania. W efekcie czego, to właśnie tutaj najbardziej odczuwalne są wibracje (szczególnie podczas jego uruchamiania), silnik mocniej hałasuje niż 1.2 TCe. Jednocześnie, każda próba choćby trochę dynamicznej jazdy oznacza w zasadzie konieczność dosyć mocnego „kręcenia” silnika. Ogólna sprawność nabierania prędkości jest także wyraźnie gorsza niż w przypadku 1.2 TCe.

Reklama

Dacia Duster 1.0 ECO-G LPG



Jak jeździ Dacia Duster?

Niezależnie od wersji silnikowej, Dacia Duster jest samochodem dosyć komfortowym – jak na ten segment cenowy przede wszystkim. Wybieranie nierówności jest całkiem dobre, w czym dużą zasługę mają oczywiście opony o wysokim profilu 215/60 (~130 mm „gumy”). Samo zawieszenie oferuje też wysoką sprawność i skuteczność, dzięki czemu nie ma obaw o utratę stabilności nawet na nierównej drodze.

Z drugiej strony oznacza to, że Duster wyraźnie przechyla się na boki w szybciej pokonywanych zakrętach. Aspiracji do szybkiej jazdy tutaj definitywnie nie ma. Ingerencje ESC są wczesne, bo i tył wersji przednionapędowych potrafi wykazać się nerwowością w krytycznych sytuacjach – w końcu jest tutaj belka skrętna (poza 4x4). Swoje też dodają wspomniane już opony, na których auto wyraźnie się ugina. Duster stabilnie się też zachowuje przy prędkościach autostradowych.

Belka skrętna w TCe 4x2Tylne zawieszenie w Duster Hybrid 140

Zauważalnie lepiej jest w Dusterze 4x4, który dzięki niezależnemu zawieszeniu tylnej osi dłużej zachowuje stabilność w najbardziej wymagających próbach dynamicznych.

Tylne zawieszenie w Dacii Duster TCe 4x4



Duży plus, że Dacia Duster wyposażona jest w asystent zapobiegający cofnięciu się na wzniesieniu podczas ruszania. To szczególnie ważne w przypadku wersji z ręczną skrzynią biegów. Także asystent pasa ruchu dosyć dobrze zapobiega omyłkowej jego zmianie. Denerwować mogą tylko obligatoryjne ostrzeżenia o przekroczeniu prędkości. Całe szczęście, że podobnie jak w Renault, tak i Duster daje możliwość ustalić własny zestaw aktywnych systemów bezpieczeństwa i jednym przyciskiem można go aktywować po każdym starcie jazdy. A jest to ważne, bo ewentualny alert o przekroczeniu prędkości jest obsługiwany przez ten sam głośnik, co kierunkowskaz i wówczas można zastanawiać się czy tak właściwie użyliśmy manetki kierunku czy jednak nie…

Dacia Duster zdecydowanie nie jest samochodem dobrze wygłuszonym. Już przy 120 km/g jest głośno, a przy 140 km/h trzeba już wyraźnie podnosić głos, by współpasażerowie usłyszeli, co mówimy. Nie jest to jednak nic niezwykłego w tym segmencie.

Dostępne są dwie wersje tapicerki: materiałowa Denim oraz łatwoczyszcząca się MicroCloud. Tylko z tą drugą jest delikatne wyścielenie pod łokciami, ale niestety ciało niemal dosłownie zalewa się potem na plecach we wcale nie tak gorący dzień, i to pomimo nisko ustawionej klimatyzacji. To wyścielenie pod łokciami też niewiele realnie zmienia i tak bolał mnie lewy łokieć po kilku godzinach ciągłej jazdy.

Tapicerka MicroCloud

Tapicerka MicroCloud

Tapicerka MicroCloud

Tapicerka MicroCloud

Tapicerka Denim

Tapicerka Denim

Tapicerka Denim

Tapicerka Denim



Dacia Duster oferuje sporo miejsca we wnętrzu – szczególnie jak na segment – nawet 2-metrowa osoba zmieści się z przodu i z tyłu. Wyższym osobom może jednak brakować dopasowania fotela kierowcy w zakresie wysokości przedniej części siedziska. W efekcie, nie miałem podparcia pod udami, a mam 1,84 m wzrostu.

Najlepsza wersja Dacii Duster?

Jeśli planujesz jeździć Dacią Duster przede wszystkim po mieście, to zdecydowanie warto rozważyć wersję Hybrid 140. Tak, jest ona najdroższa, ale też – głównie dzięki automatycznej skrzyni biegów – oferuje najwięcej komfortu i realnie najniższe zużycie paliwa, a nawet koszt przejechania 100 km. Spalanie w mieście hybrydowego Dustera jest przeszło 2-krotnie mniejsze od wersji ECO-G LPG.

Lekki offroad? Tutaj nie ma wątpliwości, że Dacia Duster 1.2 TCe 4x4 jest jedynym i słusznym wyborem. Oszczędny silnik z relatywnie dużą mocą w niskim zakresie obrotów bardzo dobrze sprawdza się także poza utwardzoną drogą. Wspomaganie silnikiem elektrycznym naprawdę pomaga!

Jeśli szukamy bezwzględnie najtańszej opcji na Dustera, to oczywiście wersja ECO-G 100 z fabryczną instalacją gazu LPG jest tą najlepszą. Co prawda spalanie jest najwyższe, ale nie dwa razy wyższe względem odmian TCe, a przy obecnych cenach paliw oznacza to, że wciąż to właśnie na gazie LPG będziemy jeździć najtaniej. A jeśli uwzględnić jeszcze niższą cenę zakupu, to tym bardziej trudno mieć wątpliwości.

Sytuacja zmienia się jeśli do rachunku zalet i wad dodamy ogólną dynamikę i sprawność jazdy. Duster 1.2 TCe 130 zapewnia dużo lepsze przyspieszenie, szczególnie w takim codziennym użytkowaniu, bez używania maksymalnych obrotów silnika. W efekcie jest wyraźnie ciszej, mniej wibracji itd. Koszt przejechania 100 km będzie wyższy o zaledwie kilka (literalnie 3-5 zł) względem używanego wyłącznie z gazem Dustera LPG, a nie trzeba będzie też robić np. dodatkowego przeglądu instalacji gazowej.

Samochody Dacia Duster zostały udostępnione do testów przez firmę Dacia Polska. Marka nie miała wpływu na treść ani też wcześniejszego wglądu w powyższy artykuł.