Chyba już przywykliśmy do tego, że największe platformy streamingowe podnoszą ceny swoich abonamentów. Nowe cenniki zaprezentowały też Sony i Microsoft z ich usługami abonamentowymi dla graczy. Teraz dołącza do nich EA, które bez zapowiedzi podniosło ceny EA Play.

Droższe PlayStation Plus, droższy Xbox Game Pass. Sony i Microsoft zmiany w cenniku zapowiedziały z wyprzedzeniem, by gracze mieli możliwość zaznajomić się z podwyżkami i zdecydować co dalej. Choć musimy zapłacić więcej, nie widać, byśmy dostali coś w zamian. Wszystkie abonamenty oferują te same funkcje, co wcześniej i żadnych dodatkowych benefitów nie ma. Teraz nowy cennik wprowadza EA oferujące graczom dwa abonamenty: EA Play oraz EA Play Premium.

EA Play to idealne miejsce dla wszystkich, którzy kochają gry EA. EA Play zapewnia ci jeszcze więcej z twoich ulubionych tytułów Electronic Arts. Więcej nagród, więcej ekskluzywnych wersji próbnych i więcej zniżek.

EA Play z nowym cennikiem. Za abonament trzeba zapłacić więcej

Abonament ten dostępny jest dla graczy PC, PlayStation oraz Xbox. I dla wszystkich zmienił się cennik. EA Play z biblioteką gier znanego studia do tej pory kosztował 14,99 zł miesięcznie lub 79,99 zł rocznie. Po podwyżce miesięczny dostęp to 24,90 zł miesięcznie lub 179,99 zł za 12 miesięcy z góry. Jeszcze więcej przyjdzie zapłacić za abonament EA Play Premium pozwalający dodatkowo cieszyć się grami w edycjach premium, w które można zagrać nawet kilka dni przed premierą. Do tej pory miesiąc usługi kosztował 59,90 zł, a płacąc za 12 miesięcy z góry – 419,90 zł. Obecnie kwoty te kształtują się następująco: 85,00 zł za miesiąc i 559,90 zł za rok. Mamy więc do czynienia z naprawdę dużymi podwyżkami.

EA nie wdaje się w szczegóły i nie tłumaczy decyzji o podwyżkach. Lakoniczne informowanie o sytuacji na rynkach światowych raczej graczy nie przekona. Tym bardziej że zmiana w cenniku nastąpiła bez żadnych zapowiedzi. Nowi użytkownicy zapłacą więcej za usługę już teraz, a dla obecnych abonentów kwota podniesiona zostanie 10 maja.

Na ten moment najlepiej wychodzą gracze, którzy posiadają aktywny abonament Xbox Game Pas PC lub Xbox Game Pass Ultimate. EA Play wciąż dostępny jest w ramach tych planów, bez dodatkowej opłaty. Inni muszą płacić więcej – pod warunkiem że będą zainteresowani ofertą.