Jak robić bezpieczne zakupy? Rząd opowiada, jak nie stracić pieniędzy

Kilka miesięcy temu informowałem o krytycznym raporcie NIK, który zarzuca rządzącym bierność w edukowaniu społeczeństwa na temat cyberzagrożeń i niebezpieczeństw czyhających na nas w sieci. Konkluzja była jedna - w razie cyberataku państwo nam nie pomoże. Musimy radzić sobie sami. Mam jednak dziwne wrażenie, że od tego czasu zaczyna się coś zmieniać - przynajmniej w kwestii informowania obywateli o zagrożeniach oraz tego, jak ich uniknąć. Co rusz pojawiają się jakieś poradniki i wskazówki mające uchronić nas przed atakami hakerów oraz nie brakuje inicjatyw, które mają nam pomóc sprawdzić, czy nasze dane trafiły do sieci - w tym loginy i hasła. Pomóc w tym strona bezpiecznedane.gov.pl, gdzie po zalogowaniu Profile Zaufanym dostajemy wgląd w to, czy nasze dany trafiły do którejś z bad danych udostępnionych w sieci.

Źródło: Depositphotos

Kilka dni temu Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało poradnik "Bezpieczny smartfon", z którego dowiadujemy się jak dbać o prywatność naszych danych w komórkach - co z perspektywy afer związanych z Pegasusem może wydawać się zabawne. Dziś wraca z kolejnym, w którym całą swoją uwagę skupia na bezpiecznych płatnościach kartą. Co zrobić, by uniknąć nieprzyjemnej sytuacji, w której ktoś chce wyłudzić od nas nasze dane lub pieniądze.

Jak bezpiecznie płacić kartą? Ministerstwo Cyfryzacji publikuje poradnik

Zakupy i płatności internetowe wymagają zachowania ostrożności i zabezpieczeń, pomimo różnych mechanizmów wprowadzanych przez operatorów płatności. Podstawową zasadą jest ograniczone zaufanie i dokładna weryfikacja stron, na których dokonujemy transakcji. Należy sprawdzać poprawność adresu i unikać podejrzanych witryn.

Jedną z najważniejszych zasad o której musimy pamiętać to zasada ograniczonego zaufania i dokładna weryfikacja strony internetowej, na której się znajdujemy. Zawsze sprawdzajmy adres strony – czy jest poprawny, nie zawiera błędów, znaków specjalnych. Jeśli cokolwiek budzi nasze wątpliwości, zrezygnujmy z wizyty na niej.

- czytamy na stronach Ministerstwa Cyfryzacji, które przypomina, że w sieci nie trudno trafić na oszustów, którzy nie dostarczą zamówionego towaru, dlatego korzystając z kart płatniczych, warto znać procedurę chargeback. Chargeback to usługa ochrony konsumentów pozwalająca na odzyskanie środków w przypadku nieuczciwych transakcji lub błędów płatniczych. Możemy zgłaszać reklamacje w banku, który wydał nam kartę, dostarczając jak najwięcej informacji na temat transakcji. Ministerstwo przypomina także, by pamiętać o cyberhigienie i stosować się do zaleceń swojego banku w celu zapewnienia bezpieczeństwa w zakupach i płatnościach online. Dzięki świadomemu podejściu i odpowiedniej ostrożności, korzystanie z usług płatniczych w internecie może być bezpieczne i wygodne.

Źródło: Depositphotos

Czy takie poradniki mają sens? I tak i nie. Czy ktoś z wypiekami na twarzy śledzi strony Ministerstwa Cyfryzacji czekając na nowe wpisy poruszające temat cyberbezpieczeństwa? Podejrzewam, że nie. Zanim odpowiednio wypozycjonują się w Google też minie trochę czasu. Osobiście wolałbym ogólnopolską kampanię społeczną, w czasie której eksperci opowiadają o zagrożeniach i narzędziach, które pomogą nam uchronić się przez cyberatakami. Coś mi jednak mówi, że takiej akcji nie będzie - przynajmniej przed wyborami. Na pocieszenie mamy prawie 2 mld zł, które mają trafić dla samorządów na wsparcie cyberbezpieczeństwa. Projekt współfinansowany ze środków unijnych jest częścią programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.