Rząd udostępnił narzędzie do sprawdzania wycieków danych. Problem w tym, że nie działa

Minister cyfryzacji zaprasza do korzystania z niedziałającego narzędzia do weryfikowania wycieków.

Do sieci trafił całkiem pokaźny zbiór loginów i haseł polskich obywateli, dlatego rząd uruchomił narzędzie do sprawdzania wycieków. Chciałem je przetestować, ale niestety nic na dedykowanej stronie nie działa tak, jak powinno…

Plan był dobry, ale zawiodło wykonanie

Wycieki danych z rozmaitych urzędów i instytucji to niebezpieczna sprawa, bo cyberprzestępcy mogą wykorzystać informacje do nielegalnych działań. Jak informuje serwis cashless.pl,szczególnie narażani mają być klienci banków ING, Santander, Millenium, Credit Agricole i mBanku, bo w wycieku znalazły się także dane kart płatniczych. ING zablokowało karty pewnej grupy klientów, a pozostałe banki mają osobiście kontaktować się z klientami w celu przekazania dalszych instrukcji bezpieczeństwa. Z powodu wycieków mających miejsce głównie przedwczorajszej nocy, rząd wdrożył „proste” narzędzie do samodzielnego sprawdzania, czy wrażliwe dane są dostępne publicznie. O inicjatywie poinformował na Twitterze minister cyfryzacji, Janusz Cieszyński, zachęcając do skorzystania z narzędzia.

Przyjąłem zaproszenie i postanowiłem z ciekawości sprawdzić, czy moje dane mogły wpaść w niepowołane ręce. Sęk w tym, że strona „bezpieczne dane” jest kompletnie bezużyteczna, a żaden z kafelków nie reaguje na kliknięcie. „Sprawdź dane”? Nic. „Zaloguj się”? Zero reakcji.

Obecnie strona jest tylko zbiorem kilku pustych informacji, a żadna z funkcjonalności nie działa. Komentujący na Twitterze nie gryzą się w język, krytykując nieudolność rządzących i zwracając uwagę na to, że w niektórych przypadkach strona w ogóle się nie otwiera.

Od opublikowania tweeta minęło już kilka godzin, a ze strony ministra cyfryzacji wciąż nie doczekaliśmy się żadnego komentarza. Sprawdziłem witrynę w kilku różnych przeglądarkach – także w wersji mobilnej – ale rządowy projekt nie chce współpracować. Wrócimy do tematu, gdy bezpiecznedane.gov.pl zacznie w końcu działać.

Stock image from Depositphotos