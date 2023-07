Szybko, wygodnie i ekologicznie: Jak nadać paczkę bez etykiety (Poczta Polska, InPost)

Jak nadać paczkę bez etykiety? Poradnik (Poczta Polska, inPost)

W dobie rosnącej popularności serwisów takich jak OLX, Vinted lub Allegro Lokalnie, coraz więcej prywatnych osób korzysta z usług kurierskich. Często jednak nadanie paczki wymaga od nas wydruku etykiety, co może być problematyczne, jeśli nie mamy dostępu do drukarki. Na szczęście, coraz więcej firm kurierskich oferuje możliwość nadania przesyłki bez etykiety. W dzisiejszym artykule omówimy, jak zrobić to korzystając z usług Poczty Polskiej oraz InPost.

Mam wrażenie, że coraz mniej osób posiada w domach drukarki. Cyfryzacja dokumentów postępuje, ale urządzenie czasami wciąż okazuje się być przydatne. Na przykład wtedy, gdy trzeba wysłać paczkę. Na szczęście i tutaj możemy liczyć na pewne udogodnienia. Poczta Polska oraz InPost pozwalają już wysyłać przesyłki bez etykiet. Bez względu na to, czy jesteś doświadczonym sprzedawcą online, czy sporadycznie wysyłasz paczki do rodziny i znajomych, poniższe wskazówki mogą Ci się przydać.

Poczta Polska – Paczka bez etykiety

Wprowadzone przez Pocztę Polską nadanie bezetykietowe to możliwość wysyłania przesyłek kurierskich Pocztex bez konieczności drukowania karteczki z niezbędnymi informacjami. Co ciekawe, nie trzeba też odwiedzać placówek pocztowych. Przesyłki Pocztex możemy nadać w sklepach Żabka, ABC, Lewiatan, Groszek, Arhelan, czy w Delikatesach Centrum.

Wszystko zaczyna się od złożenia zamówienia na stronie https://www.pocztex.pl/. Następnie wystarczy wybrać najdogodniejszy punkt Pocztex PUNKT, który może być zlokalizowany w sklepach partnerskich Poczty Polskiej. Wybierając takie rozwiązanie, po prostu nie musimy już drukować etykiety – wszystko odbywa się elektronicznie.

Dzięki szerokiej sieci Pocztex PUNKT-ów, nadanie paczki jest możliwe w miejscach, które odwiedzamy na co dzień, na przykład w sklepie spożywczym w drodze z pracy. Punkty te są często czynne od godziny 6:00 do 23:00, a przesyłka czeka na odbiór przez 7 dni od dnia otrzymania pierwszego powiadomienia, co zdecydowanie ułatwia życie zarówno nadawcom, jak i odbiorcom przesyłek.

Paczka bez etykiety w InPost

Poczta Polska to nie jedyna firma, która pozwala nadać paczkę bez etykiety. Równie łatwo zrobisz to z InPost, korzystając z ich aplikacji mobilnej InPost Mobile. Poniżej przedstawiamy, jak to zrobić krok po kroku.

Źródło: Depositphotos

Po uruchomieniu aplikacji InPost Mobile, w dolnym menu wybierz ikonkę „Nadaj”. Teraz musisz wybrać rozmiar paczki, sposób dostawy i uzupełnić wymagane dane odbiorcy i nadawcy.

Po wypełnieniu informacji zostaniesz przekierowany do płatności. Po opłaceniu wysyłki, w aplikacji pojawi się 9-cyfrowy kod nadania oraz kod QR. Nie musisz drukować ani naklejać żadnej etykiety na paczkę! Jeśli chcesz, na paczce możesz napisać kod nadania, ale nie jest to wymagane.

Udaj się do dowolnego automatu Paczkomat InPost, Appkomat InPost lub do PaczkoPunktu. W przypadku Paczkomatów lub Appkomatów, w szczegółach przesyłki w aplikacji InPost kliknij „Otwórz skrytkę zdalnie” lub zeskanuj kod QR w czytniku maszyny. Po chwili otworzy się skrytka. Możesz też wpisać kod nadania bezpośrednio na ekranie automatu Paczkomat. Włóż paczkę do skrytki, zamknij ją i potwierdź nadanie na ekranie urządzenia Paczkomat lub w aplikacji.

Dzięki aplikacji InPost Mobile nie musisz drukować żadnej etykiety i przyklejać jej na paczkę. Dodatkowo, nadając przez aplikację, masz możliwość otwierania skrytek zdalnie. Dzięki temu omijasz kolejki i wysyłasz wtedy, kiedy chcesz. To rozwiązanie jest dostępne 24/7, co daje Ci pełną swobodę wyboru momentu nadania paczki.

Paczki bez etykiet to coś, na co wszyscy czekali

Żyjemy w świecie, który dynamicznie zmienia się i adaptuje do nowych technologii, a nasze oczekiwania względem wygody i efektywności ciągle rosną. Dzięki usługom nadawania paczek bez etykiet, zarówno Poczta Polska jak i InPost udowadniają, że idą z duchem czasu, oferując usługi dostosowane do naszych współczesnych potrzeb. Trzeba również pamiętać, że brak konieczności drukowania etykiety to także mały krok w kierunku ochrony środowiska.