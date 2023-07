Koniec Viaplay. Znana marka wychodzi z Polski

Viaplay to znany serwis streamingowy, który ma na siebie niecodzienny pomysł. Owszem, znajdziemy tam filmy i seriale, ale platforma stawia głównie na sport i transmisje na żywo. W swoim portfolio mieli chociażby wyścigi F1, mecze Premier League czy chociażby Konfrontacje Sztuk Walki. Takie transmisje to nie lada wyzwanie, a my mieliśmy szansę zobaczyć, jak wygląda chociażby transmisja F1 od kuchni.

Do tej pory Viaplay radziło sobie w Polsce całkiem nieźle. Według statystyk mogło pochwalić się liczbą 2 mln widzów, co dało jej 10. miejsce na liście najpopularniejszych platform w naszym kraju. Jednocześnie jednak, niedawno pisaliśmy o kłopotach marki i jej aż 60 procentowym spadku na giełdzie, a także - zmianie CEO. Jak widać, nowe kierownictwo zdecydowało się na dość drastyczne kroki, jeżeli chodzi o utrzymanie Viaplay na rynku.

Viaplay wycofuje się z Polski. Koniec serwisu streamingowego nad Wisłą

Jak możemy przeczytać w raporcie, który opublikowało samo Viaplay, firma chce się "skupić" na rynkach skandynawskich i holenderskim i ogłosiła, że przestanie działać w wielu krajach. Wśród nich, obok Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii czy krajów bałtyckich jest także Polska. Oznacza to, że w najbliższym, 3 kwartale platforma na dobre wycofa się z Polski.

W raporcie możemy przeczytać, że firma odnotowała spadek tempa przyrostu użytkowników, a rynek skandynawski odpowiada za naprawdę sporą część wszystkich użytkowników. Niestety, w drugim kwartale nastąpiło tąpnięcie i liczba osób subskrybujących Viaplay mocno się tam zmniejszyła. Powody mogą być różne - na decyzje konsumentów może wpływać zarówno inflacja, jak i chociażby fakt, że nowa polityka rynkowego giganta, Netflixa, dotycząca zakazu dzielenia się hasłami i konieczności wykupienia własnego abonamentu skłoniła wielu użytkowników do przemyślenia swoich decyzji odnośnie subskrypcji.

Dalsze losy Viaplay są ciężkie do oszacowania. Platforma ma trudną sytuacje na giełdzie, spowodowaną głównie zbyt ambitnymi i niemożliwymi do osiągnięcia planami. Decyzja o wycofaniu się z tak dużych rynków jak Stany czy Kanada może spotkać się dodatkowo z negatywną prasą. Jednak skupienie się na miejscach, w których firma rzeczywiście zarabia to dobry krok, który może pomóc spółce stanąć na nogi i dać podstawę do ponownej ekspansji. Być może więc jeszcze kiedyś zobaczymy Viaplay nad Wisłą.

Korzystaliście z usług Viaplay?

Źródło

Źródło: Depositphotos