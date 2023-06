Twitch to fenomen współczesnej sieci, ponieważ pomimo olbrzymiej popularności i tego, że streamowanie stało się już kulturą internetu, nikt nawet nie zbliżył się do popularności tej platformy. A nie jest tak, że nikt nie próbował. Mieliśmy przecież chociażby Mixera od Microsoftu, który kupił sobie Ninję, a swoich sił próbował także YouTube czy Facebook. Wszystkie te marki jednak nie poradziły sobie na tym rynku i pomimo, że konkurencja wyrasta jak grzyby po deszczu (ostatnio jest nią "Kick.tv") Twitch ciągle jest niezagrożony.

Ostatnio jednak platforma wprowadziła nowy regulamin, mocno ograniczający możliwości streamerów odnośnie indywidualnych współprac reklamowych (czyli takich, w których Twitch nie pośredniczy) z którego natychmiast się jednak wycofała. To z kolei wywołało falę dyskusji odnośnie zarobków streamerów. Dlatego też postanowiłem przygotować dla was krótkie kompendium odnośnie tego, w jaki sposób (i ile) zarabiają Twitchowi streamerzy. Oczywiście, konkretne kwoty i to, jaki udział konkretne źródło ma w dochodach zależy od indywidualnego streamera, ale takie podsumowanie powinno dać ogólny obraz tego, jak wygląda zarabianie na Twitchu.

Skąd streamerzy mają pieniądze? Są dwa główne sposoby

Zaczynając, chciałbym najpierw podziękować mojemu przyjacielowi Jarkowi, który pomógł mi przygotować ten materiał i podzielił się ze mną bardzo ciekawą wiedzą odnośnie funkcjonowania platformy. Wracając jednak do tematu zarobków - przede wszystkim, rozmawiając o tym, ile zarabia się na Twitchu, warto podzielić sobie źródła zarobków na te pochodzące z Twitcha i na indywidualne współprace. Tymi drugimi zajmę się chwilę później, natomiast jeżeli chodzi o zarabianie "przez Twitcha" to tutaj mamy kilka metod. Należą do nich: subskrybcje, donejty, bitsy i reklamy przydzielane przez Twitcha.

Źródło: Depositphotos

Najpopularniejszym ze sposobów zarabiania są suby, czyli subskrypcje miesięczne użytkowników, dające im dostęp np. do specjalnych emotikonów bądź czatu tylko dla subujących. Oprócz tego podobno Suby Prime dla osób, które mają wykupiony Amazon Prime. Co ciekawe - mówi się, że z perspektywy twórcy stawka za taką subskrypcję przewyższa o kilka centów "zwykłego" suba. Jeżeli chodzi natomiast o zwykłe suby, to w kwestii zarobku dla mniejszych streamerów podział wynosi 50/50. Wcześniej dla wybranych osób które dłużej działały na platformie Twitch oferował podział 70/30, po czym przestał oferować go dla nowych kont, by w tym miesiącu na nowo ogłosić jego przywrócenie dla kont które osiągnęły 350 płatnych subskrypcji. Taką ilość osiąga obecnie... około 20 osób w Polsce. Dlatego taka zmiana nie została dobrze przyjęta. Kwota, jaką streamer dostaje za jednego suba waha się w zależności od kursu waluty i jeżeli policzymy, że sub 1 tieru kosztuje 4 euro (18 zł), a streamer dostaje z tego połowę, wyjdzie nam około 9 zł za jednego suba brutto, czyli jakieś 7 po potrąceniu podatku. Zarobki z subów różnią się w zależności od miesiąca, gdzie chociażby grudzień i wrzesień (Subtember) mają być bardzo owocnymi miesiącami.

Kolejnym sposobem zarobku są tutaj donejty. Te oczywiście zależą zarówno od demografii widzów, tematyki streamu, a nawet konkretnego miesiąca w roku. Więcej streamerów zarabia więcej z subów niż donejtów, ale oczywiście bywa też odwrotnie. Alternatywną metodą na przesyłanie streamerom pieniędzy są bitsy, czyli wewnętrzna metoda donejtowania, jednak ich udział w ogólnych zarobkach jest raczej marginalny. Finalnie - mamy reklamy, jednak tutaj temat jest bardzo nieuregulowany jeżeli chodzi o nasz kraj, ponieważ podobno Polska nie figuruje dla Twitcha jako osobny rynek. Zarobki w tym temacie również się wahają, ale z danych, którymi podzielili się polscy topowi streamerzy wychodzi, że pieniądze za same reklamy (dla stremera mającego około średnio 700 widzów) mogą wahać się od 57 do nawet 600 dolarów w zależności od miesiąca.

Dodatkowo, ostatnio Twitch dorzucił niektórym streamerom pakiet "motywacyjny", który spotkał się z mało przyjaznym przyjęciem, ponieważ tam za 6 minut reklamy na godzinę przy 131 godzinach transmisji dostaną oni... zaledwie 100 dolarów.

Osobną kategorią są zarobki poza Twitchem. Tutaj możemy wyróżnić również kilka metod. Są to m.in. reklamy tworzone przez osobne aplikacje nanoszące reklamy na transmisje poza mechanizmem Twitcha (tego dotyczyła właśnie afera ze zmianą regulaminu platformy, który uderza w takie metody zarobku). Oprócz tego mamy banery reklamowe umieszczane na obrazie (od teraz mogą zajmować tylko 3 proc. powierzchni ekranu) i oczywiście inne współprace sponsorowane. Tutaj mówimy o przeróżnych aktywnościach, od używania sprzętu konkretnej firmy na streamie, przez granie w konkretne tytuły po nawet reklamy napoi energetycznych, zakładów bukmacherskich czy platform zakupu gier. Dla największych graczy na rynku to właśnie te współprace stanowią główne źródło zarobku, ale wiadomo, że jest to dostępne tylko dla największych.

Ile można zarobić na Twitchu? To zależy - także od płci

Jak już wspomniałem, ze względu na nieregularność zarobków na platformie, mówienie o "średnim wynagrodzeniu" nie ma sensu, ponieważ to będzie się różniło w zależności od wielu czynników. Przede wszystkim, jeżeli wykluczymy współprace poza Twitchem i będziemy chcieli zobaczyć, ile streamerzy zarabiają z samych subskrypcji, zobaczymy, że ma tu miejsce duża nierównowaga. Jeżeli zobaczymy na narzędzie podlinkowane wcześniej, pokazujące liczbę płatnych subskrypcji, możemy zobaczyć że streamerka o podobnej bazie widzów może mieć nawet 5-10 razy więcej płatnych subskrypcji, co oczywiście nie jest regułą, ale pewnym zauważalnym trendem. Ile natomiast zarabiają polscy streamerzy z samego Twitcha? W przypadku topowych wiemy to z wycieku, który miał miejsce jakiś czas temu.

W przypadku mniejszych kanałów, jak np. streamera "piotrsugar_" który zajmuje się tematyką Fortnite i którego obserwuje około 28 tysięcy ludzi (średnio 300 osób na streamach) jest do od 600 do 1100 zł miesięcznie. Jednocześnie - na tym poziomie ma się już też bardzo często zewnętrzne współprace i tu wysokość kwot jest już bardzo mocno chroniona. Dodatkowo, większość dużych streamerów posiada różne źródła dochodów, m.in. z działalności na YT czy innych platformach. Dla największych anglojęzycznych streamerów, jak Ninja, estymowane miesięczne zarobki wynoszą nawet pół miliona dolarów miesięcznie.

Widać więc, że w przypadku Twitcha, jak w wielu innych branżach, kwoty, jakie można zarobić nie skalują się równo z popularnością, a duże kwoty zarezerwowane są dla największych kanałów. Widać też, że jeżeli chodzi o mechanizmy zarobkowe (jak chociażby reklamy) -Twitch ma jeszcze dużo do nadgonienia.

Źródło grafiki: Depositphotos