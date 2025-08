Tętniący życiem ekosystem na dnie oceanu – głębiej niż wynosi wysokość Mount Everest

Na głębokościach, gdzie nie dochodzi ani gram światła słonecznego, a ciśnienie z łatwością zmiażdżyłoby każdy statek nieprzystosowany do takich warunków, naukowcy odkryli tętniący życiem ekosystem. Wszystkich fanów teorii spiskowych muszę jednak rozczarować – to nie Atlantyda ani pomioty Cthulhu, choć odkrycie jest równie fascynujące. Populacja dziwnych robali, małży i mikroorganizmów żyje tam w ekstremalnych warunkach.

Głębiej niż Everest, a tętni życiem – niezwykłe odkrycie chińskiego batyskafu

Ah, oceany. Pomimo rozwoju nauki i techniki wciąż owiane tajemnicą do tego stopnia, że utarło się stwierdzenie, że wiemy o nich mniej niż o kosmosie. Nie ma się w sumie co dziwić – dna są takie rozległe i trudne do eksploracji, że zmapowaliśmy zaledwie 25%–30%, a to, co może znajdować się w nieodkrytych obszarach, rozbudza wyobraźnię nie tylko badaczy, ale też filmowców czy zwykłych Kowalskich. Jeśli Ty także należysz do tego grona, to czytaj dalej, bo naukowcy z chińskiego Instytutu Nauk o Głębinach Morskich właśnie dołożyli niewielką, ale jakże ważną cegiełkę do poszerzenia naszej świadomości o oceanicznych dnach.

Źródło: Institute of Deep-sea Science and Engineering

Batyskaf Fendouzhe zanurzył się w rejony Rowu Kuroshio-Kamczackiego i Rowu Aleuckiego (zachodni Pacyfik), na głębokości przekraczającej 9000 metrów, czyli dalej niż wynosi wysokość Mount Everestu. To właśnie tam badacze natrafili na coś, czego w tak ekstremalnych warunkach raczej nikt się nie spodziewał – gęsto zaludniony świat robaków, małży i mikroorganizmów, który wygląda jak podwodne miasto z obcej planety.

Chemosynteza zamiast słońca, czyli życie w martwej strefie

Naukowcy z Chin zeszli do tzw. strefy hadal, czyli najgłębszego miejsca w regionie badawczym, i oczywiście istnienia życia tam nie wykluczali, ale i tak odkrycie ekosystemu wywołało niemałe zaskoczenie. Z poziomu ciasnej, tytanowej kapsuły ujrzeli intensywnie czerwone rurkowce wystające z osadów niczym kwiaty, kolczaste robaki pełzające po białych matach złożonych z mikroorganizmów oraz całe pola ogromnych, sięgających nawet 23 centymetrów, małży.

Źródło: Institute of Deep-sea Science and Engineering

Jak to się dzieje, że ekosystem może funkcjonować na tak szalonej głębokości? Cóż, wyjaśnieniem tej zagadki jest chemosynteza, czyli przekształcanie związków chemicznych (jak metan czy siarkowodór) w energię. Dla wielu organizmów żyjących na powierzchni to byłoby niewyobrażalne środowisko – zero światła, temperatura bliska zera, ciśnienie ponad 1000 razy wyższe niż na poziomie morza. Jednak właśnie dzięki starszemu ewolucyjnie od fotosyntezy procesowi życie na głębokości ponad 9000 metrów ma się całkiem nieźle. Co ciekawe, mamy tutaj do czynienia z czymś w rodzaju zbożnej i terytorialnej społeczności.

To pierwszy raz, gdy społeczności oparte na chemosyntezie zostały bezpośrednio zaobserwowane na tak ekstremalnych głębokościach – dr Dominic Papineau, starszy naukowiec z Chińskiej Akademii Nauk

To odkrycie burzy część wcześniejszych założeń. Do tej pory przypuszczano, że chemosyntetyczne ekosystemy mogą istnieć głównie w okolicach kominów hydrotermalnych, czyli szczelin na dnie oceanu, z których wydobywa się gorąca woda nasycona minerałami. Chińscy badacze sugerują jednak, że podobne środowiska mogą być znacznie bardziej rozpowszechnione – zwłaszcza w rowach oceanicznych, gdzie płyty tektoniczne stykają się i wytwarzają naturalne szczeliny dla przepływu metanu i siarkowodoru.

Widzieliśmy coś, co naprawdę przekraczało nasze oczekiwania. To, ile życia tam jest, było szokujące – dr Kareen Schnabel

Stock image from Depositphotos

